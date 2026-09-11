Termas de Río Hondo: lluvia irregular y un fin de semana fresco se aproxima

El clima en Termas de Río Hondo presenta una jornada fresca con lluvias irregulares. Los termenses deberán prepararse para un fin de semana con temperaturas cambiantes.

Hoy 08:02

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses enfrentan un día con lluvia irregular en las cercanías, lo que puede afectar algunas actividades al aire libre. La temperatura actual se sitúa en 14.6 °C, pero la sensación térmica es de solo 11.5 °C, lo que invita a abrigarse un poco más.

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Con una humedad del 78% y un viento del sur a 17.3 km/h, las condiciones climáticas son ideales para quedarse en casa y disfrutar de un buen libro o una película. Sin embargo, aquellos que necesiten salir deben estar atentos a posibles chaparrones.

De cara al fin de semana, el pronóstico indica que mañana, sábado 12 de septiembre, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12.6 °C de mínima y 15.8 °C de máxima. Es un día perfecto para disfrutar de planes en interiores.

El domingo 13 de septiembre, los termenses deberán prepararse para un chubasco ligero, con una mínima de 9.3 °C y una máxima de 12.6 °C. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy muestra una temperatura de 14.6 °C con lluvias irregulares, y un pronóstico para los próximos días que incluirá cielos cubiertos y chubascos ligeros, con mínimas que descenderán a 9.3 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.