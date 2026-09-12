Claudio Tapia fue imputado por enriquecimiento ilícito en el CEAMSE, la empresa pública que preside

El fiscal Gerardo Pollicita dispuso la apertura de una investigación penal y le pidió al juez Ariel Lijo las primeras medidas de prueba.

Hoy 06:29

El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió el viernes una causa penal para investigar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), del que hoy es su titular.

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Fuentes judiciales informaron al diario Clarín que el fiscal inició la investigación y le pidió al juez federal Ariel Lijo las primeras medidas de prueba. Entre ellas, que se levante el secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia y que se solicite informes sobre su patrimonio a distintos organismos públicos.

Una vez que toda esa información llegue a la causa, Pollicita señaló que debería hacerse "un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada" para "arribar a conclusiones que permitan –en su caso- formular imputaciones según los elementos recabados".

Tapia fue denunciado en abril pasado por presunto enriquecimiento ilícito por el empresario Guillermo Tofoni que señaló que desde que Tapia es funcionario del CEAMSE tuvo un incremento del 1.000 por ciento de su patrimonio entre 2017 y 2024, según el análisis que hizo de sus declaraciones juradas.

El CEAMSE es una empresa pública mixta entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del AMBA, Tapia fue designado en 2014 como vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad. Estuvo en el cargo hasta 2024 cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"El crecimiento real de la liquidez entre 2017 y 2024 fue de aproximadamente el 1.000%. Increíble, un mago. Representó un incremento patrimonial que excede con creces cualquier índice inflacionario del período y que no encuentra correlato en los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso", sostuvo Tofoni en su denuncia.

El empresario -enfrentado a Tapia porque la AFA dio de baja un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección argentina- consideró que los ingresos no justifican su patrimonio: 100.233.144 de pesos anuales como presidente del CEAMSE y 718.536.500 de pesos anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA es ad honorem.

La causa tuvo una disputa sobre si debía investigarse en la justicia federal o en la de la ciudad de Buenos Aires. La Cámara Federal resolvió esta semana que debía tramitarse en los tribunales de Comodoro Py.

Así, el fiscal Pollicita hizo el requerimiento de instrucción para comenzar a investigar el patrimonio de Tapia. Para eso le solicitó al juez Lijo varias medidas de prueba. Las principales son pedidos de informes a ANSES, ARCA, Banco Central de la República Argentina, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la documentación que tengan sobre el presidente de la AFA.

El fiscal también solicitó todas las declaraciones juradas con sus anexos reservados que Tapia presentó desde que es funcionario del CEAMSE. A ese organismo le requirió los legajos laborales de Tapia y los ingresos que perició desde que ingresó.