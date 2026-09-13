Colnaghi cerró su primera temporada en Fórmula 3 con un quinto puesto en España

El piloto argentino terminó su debut en la categoría con una destacada actuación en el Gran Premio de España y finalizó el campeonato en el decimotercer lugar.

Hoy 10:01

Mattia Colnaghi cerró una positiva temporada en la Fórmula 3 Internacional con un quinto puesto en el Gran Premio de España, última fecha del calendario, en una jornada donde además se definió al nuevo campeón de la categoría.

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El piloto argentino de MP Motorsport largó desde la quinta posición y logró mantener ese lugar durante toda la competencia hasta cruzar la bandera a cuadros, sumando un resultado importante para cerrar su primer año en la divisional.

Con este desempeño, Colnaghi agregó 10 puntos a su campeonato, alcanzó las 54 unidades y terminó la temporada en el decimotercer puesto de la clasificación general.

Una temporada de crecimiento

Durante su primer año en la Fórmula 3, el argentino mostró un rendimiento sólido y consiguió resultados destacados en distintos escenarios.

Entre sus mejores actuaciones aparecen los cuartos puestos en las carreras sprint y principales de Bélgica y Hungría, marcas que le permitieron consolidarse dentro de una categoría altamente competitiva.

Gracias a su evolución, Colnaghi se ganó la posibilidad de continuar en la Fórmula 3 durante la temporada 2027, con el objetivo de seguir creciendo y buscar en el futuro un ascenso a la Fórmula 2.

Ugochukwu se quedó con el título

La victoria del Gran Premio de España quedó en manos del finlandés Tuukka Taponen, también de MP Motorsport, quien consiguió su primer triunfo del año tras largar desde la pole position.

El campeonato, en tanto, fue para el estadounidense Ugo Ugochukwu, de Campos Racing, quien protagonizó una gran remontada en la última fecha.

Ugochukwu llegó al cierre del calendario 15 puntos por detrás del británico Freddie Slater, pero logró descontar la diferencia con un octavo puesto en la sprint y un cuarto lugar en la carrera principal del sábado.

Finalmente, con un segundo puesto el domingo, aprovechó el noveno lugar de Slater y se consagró campeón de la Fórmula 3.