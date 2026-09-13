“Es un elefante en un bazar”: la dura crítica de Myriam Bregman contra Milei

La referente del Frente de Izquierda cuestionó al Gobierno nacional y sostuvo que atraviesa un escenario de debilidad política. También habló sobre el acercamiento entre Milei y Donald Trump.

Hoy 10:07

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó al gobierno de Javier Milei y atribuyó el crecimiento de su imagen en las encuestas al reconocimiento de quienes resistieron sus políticas en las calles. Además, calificó al mandatario como “un elefante en un bazar” y puso en duda que el presidente estadounidense Donald Trump vaya a seguir sus decisiones.

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Durante una entrevista con C5N, la diputada Bregman sostuvo que la mejora en su valoración pública no debe interpretarse como un reconocimiento individual, sino como un respaldo a los sectores que se movilizaron contra el Gobierno nacional desde el inicio de su gestión.

“Lo veo como un reconocimiento colectivo de todos y todas las que estuvimos en la calle todo este tiempo, que no bajamos los brazos”, afirmó la legisladora nacional. En esa línea, aseguró que desde el comienzo denunciaron las políticas del oficialismo y que no se dejaron “encandilar” por las promesas de campaña.

Bregman cuestionó especialmente el discurso de Milei sobre el ajuste a la denominada “casta” y sostuvo que la oposición de izquierda pudo resistir “las represiones, los ataques permanentes” y los pedidos de “cárcel o bala” contra sus sectores. “Hoy eso se expresa en un reconocimiento social. No lo quiero ver como algo simbólico, quiero que toda esa fuerza se organice y se vuelca a la calle para derrotar a este Gobierno”, manifestó.

Bregman también consideró que el oficialismo atraviesa un momento de debilidad. “Este es un Gobierno que está débil, flojo, económicamente mal, no le cierra ningún número, le da mal las encuestas de opinión y de imagen”, afirmó. Sin embargo, cuestionó: “Acá -en la Cámara de Diputados- consigue los votos. Consigue los votos porque acá hay cómplices”, objetó.

En otro tramo de la entrevista, la dirigente del Frente de Izquierda analizó el vínculo entre Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump. “Milei es un elefante en un bazar”, lanzó Bregman al referirse al comportamiento del mandatario argentino en la escena internacional. La frase apuntó a marcar, según su interpretación, la falta de prudencia del Gobierno en su relación con Washington.

En ese sentido, pidió no perder de vista que Trump tiene sus propios intereses y objetivos políticos. “Donald Trump hace su propio juego y es difícil que vaya a seguir lo que quiera Milei”, advirtió. Así, Bregman cuestionó tanto el rumbo económico y político del Gobierno nacional como la estrategia internacional del Presidente, al tiempo que llamó a organizar la resistencia en las calles para enfrentar al oficialismo.