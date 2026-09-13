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Con cuatro partidos, continúa la acción en el Torneo Regional para los equipos santiagueños

La tercera fecha de la Región Centro tendrá actividad este domingo en Quimilí, Las Termas, Monte Quemado y Loreto.

Hoy 08:35

El Torneo Regional Federal Amateur continúa este domingo con cuatro encuentros protagonizados por equipos santiagueños, correspondientes a la tercera fecha de la Región Centro.

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La jornada tendrá acción en distintas localidades de la provincia, con partidos en Quimilí, Las Termas de Río Hondo, Monte Quemado y Loreto.

La fecha comenzó este sábado con dos triunfos. Central Argentino volvió a mostrar su poderío y derrotó 1-0 a San Jorge de El Arenal, mientras que FIDA venció 2-1 a San Martín de El Ojito.

Los partidos de hoy

Desde las 16, La Ensenada de Quimilí recibirá a Unión de Lugones. El encuentro será dirigido por Luis Fernando Ortiz, acompañado por Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez.

A la misma hora, 25 de Mayo de Las Termas será local ante Talleres de Nueva Esperanza. La terna arbitral estará encabezada por Fernando Fabián Quiroga, junto a Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla.

En tanto, desde las 17, Villa Nueva de Monte Quemado enfrentará a Atlético Campo Gallo. El árbitro será Francisco Maguna Najar, con Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz como asistentes.

También a las 17, Sportivo Loreto se medirá ante Atlético Frías, con arbitraje de Domingo Rafael Acosta, acompañado por Mario Andrés Marcos y Jesús Leonardo Sayago.

Las posiciones

Zona 1
Atlético Campo Gallo – 3 puntos
Juventud Unida – 3
Atlético Villa Nueva – 0

Zona 2
Unión Lugones – 3 puntos
La Ensenada – 1
Social Pinto – 1

Zona 3
Central Argentino – 9 puntos
25 de Mayo – 3
San Jorge – 1
Talleres de Nueva Esperanza – 1

Zona 4
Los Verdes – 6 puntos
FIDA – 3
San Martín de El Ojito – 0

Zona 5
Unión Santiago – 6 puntos
Atlético Frías – 0
Sportivo Loreto – 0

Resultados / primera fecha

Central Argentino 6-1 25 de Mayo
Unión Santiago 5-0 Sportivo Loreto
Los Verdes 3-0 San Martín de El Ojito
Social Pinto 1-1 La Ensenada de Quimilí
Juventud Unida El Triángulo 2-1 Tigre de Villa Nueva
San Jorge de El Arenal 2-2 Talleres de Nueva Esperanza

Resultados / segunda fecha

FIDA 1-3 Los Verdes
Atlético Frías 0-1 Unión Santiago
Talleres de Nueva Esperanza 1-4 Central Argentino
Atlético Campo Gallo 2-0 Juventud Unida
25 de Mayo 3-2 San Jorge
Unión Lugones 1-0 Social Pinto

Con varios equipos santiagueños peleando por avanzar en la competencia, la tercera fecha promete seguir marcando tendencias en cada una de las zonas de la Región Centro.

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