Un policía se defendió de un intento de robo, mató a un ladrón y el cómplice huyó colgado del capot de un auto

Tres de los integrantes de la banda bajaron rápidamente del vehículo y fueron directamente hacia la víctima. El delincuente muerto tenía 18 años.

Hoy 08:20

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, luego de que un policía se enfrentara a tiros con un grupo de asaltantes que lo había sorprendido en la puerta de su casa. En medio de la balacera, uno de los cómplices escapó sobre el capot de un auto.

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El hecho sucedió sobre la calle Anastasio Girardot, casi en la esquina con Colorado. Allí, un Volkswagen Polo azul, sin patente y con cinco ocupantes, frenó de manera repentina mientras circulaba por la zona.

Tres de los integrantes de la banda bajaron rápidamente del vehículo y fueron directamente hacia la víctima. Se trata de un sargento primero de la Policía Federal, de 52 años, que estaba frente a su vivienda junto a una Volkswagen Amarok de su propiedad. La camioneta tenía dos de sus ruedas apoyadas sobre el cordón de manera lateral.

De acuerdo con lo reconstruido por los investigadores, los delincuentes lo amenazaron para que entregara sus cosas. En medio del asalto, uno de ellos efectuó un disparo que no alcanzó al efectivo: la bala impactó contra el portón de la casa.

Ante esa situación, el policía sacó su arma reglamentaria y realizó tres disparos. Uno de los delincuentes recibió los impactos y cayó herido. Sus cómplices lo levantaron y lo ingresaron al Volkswagen Polo para continuar con la fuga.

Escapó colgado del capot de un auto

Mientras el grupo escapaba, otro de los asaltantes salió corriendo y se subió al capó del vehículo. La filmación de una cámara de seguridad de la zona muestra cómo permaneció colgado de la parte delantera del auto mientras se alejaban del lugar.

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La banda continuó su recorrido por varias cuadras hasta que volvió a detenerse de manera repentina. En ese momento interceptaron a un remisero que estaba llegando a su casa junto a su esposa.

Los delincuentes lo amenazaron y le exigieron que trasladara al joven que había sido baleado: “Llevalo al hospital o te robamos el auto”, le dijeron.

El remisero accedió y llevó al herido hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) 18, ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 38 de Virrey del Pino.

El joven presentaba heridas de bala en la cabeza y también en las piernas. Cuando llegó al centro asistencial, los médicos intentaron asistirlo, pero confirmaron su muerte. Mientras tanto, el conductor les contó a los efectivos policiales lo que había ocurrido y permitió establecer la relación entre el intento de robo y la llegada del herido a la UPA.

Poco después se presentó en el lugar la madre del joven baleado. La mujer entregó la documentación de su hijo y los investigadores pudieron identificarlo como Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años, domiciliado en Guernica, al sur del conurbano bonaerense.

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática Homicidios de La Matanza.

Tras analizar lo ocurrido, el fiscal no adoptó ninguna medida contra el efectivo policial al considerar que actuó en legítima defensa durante el intento de robo.

Ahora, la investigación está centrada en localizar a los demás integrantes de la banda que participaron del asalto y lograron escapar. Según se pudo establecer, fueron esos mismos cómplices quienes se comunicaron con la madre de Pereyra y le avisaron lo ocurrido.