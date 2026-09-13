La Banda se prepara para un domingo lluvioso: clima inestable para hoy Domingo 13 de septiembre de 2026

Los bandeños enfrentarán un clima inestable esta jornada, con lluvias irregulares y temperaturas frescas. El pronóstico para los próximos días muestra un cambio gradual en las condiciones climáticas.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan con lluvias irregulares en las cercanías, lo que da paso a un domingo fresco y gris. La temperatura actual se sitúa en 7.3 °C, aunque la sensación térmica es de apenas 4.8 °C, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir.

El clima en La Banda se presenta con una humedad del 80% y un viento moderado que sopla del sur a 14 km/h. Estas condiciones contribuyen a un ambiente frío y húmedo, típico de esta época del año.

Para el día de hoy, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 7.3 °C y la máxima alcanzará los 9.2 °C. Estas cifras reflejan un clima bastante fresco y lluvioso, lo que sugiere que los bandeños deberán estar preparados para un día en el que el paraguas será un compañero indispensable.

Sin embargo, se anticipa una mejora en el clima para el día de mañana, donde el cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre 8.1 °C de mínima y 17.6 °C de máxima. Esto indica un cambio hacia condiciones algo más cálidas, aunque aún con nubosidad.

Ya para el martes, el pronóstico es más alentador, ya que se espera un día soleado con temperaturas que irán de 11.5 °C a 24.2 °C. Sin dudas, un respiro para los bandeños que anhelan disfrutar de un clima más agradable después de este inicio de semana lluvioso.

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