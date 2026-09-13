Una chica de 13 años está grave tras recibir un balazo en la cabeza: investigan a su novio

La adolescente permanece internada en terapia intensiva en Mar del Plata. La Justicia intenta determinar si el disparo fue accidental o si se trató de una agresión.

Hoy 08:14

Una chica de 13 años quedó internada en terapia intensiva y lucha por su vida tras recibir un disparo en la cabeza el viernes por la noche en Mar del Plata. Por su grave estado de salud, la familia comenzó a difundir un pedido entre sus allegados.

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El episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle Camusso al 1700, entre Arana y Goiri y Soler, en el barrio Fortunato de la Plaza. De acuerdo a los primeros datos, el presunto responsable habría sido el novio de 16 años de la víctima, que estaba junto a ella en ese momento.

Según informó 0223, ambos estaban manipulando un arma de fuego al momento del impacto, pero las circunstancias en las que ocurrió el episodio todavía son materia de investigación. Ahora las autoridades trabajan para determinar si se trató de un accidente o tuvo intenciones de atacarla.

Tras resultar herida, la menor fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica y fue estabilizada. Luego fue derivada al Hospital Materno Infantil, donde quedó internada en terapia intensiva.

Debido a su crítico estado de salud, la familia inició un pedido para que la acompañen con una cadena de oración a través de las redes sociales. En paralelo, la Justicia intenta determinar qué fue lo que ocurrió dentro de la vivienda y si el disparo se produjo de manera accidental o si hubo una intención de atacar a la adolescente.

El caso contó con la participación del personal de la Comisaría 16° y luego tomó intervención la Fiscalía. Como tanto la víctima como el presunto responsable son menores de edad, la investigación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezado por la fiscal Mariana Baqueiro.