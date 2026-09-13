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Añatuya se cubre de nubes: clima fresco para hoy Domingo 13 de septiembre de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima fresco y cubierto este domingo. El pronóstico para los próximos días muestra cambios en las temperaturas.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se despiertan con un clima cubierto y temperaturas frescas. La temperatura actual es de 7.5 °C, aunque la sensación térmica es de apenas 4.6 °C, lo que invita a abrigarse bien.

La humedad en la ciudad se mantiene en un 81%, lo que contribuye a un ambiente algo incómodo, especialmente con un viento que sopla a 16.9 km/h desde el sur. Esta combinación de factores meteorológicos hace que la sensación térmica sea notablemente más fría.

El pronóstico para hoy anticipa que la temperatura mínima será de 7.2 °C y la máxima alcanzará los 13.7 °C. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que puede limitar la entrada de luz solar y calidez.

De cara a mañana, el lunes 14 de septiembre, se prevé un día similar, con temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y 20 °C, aunque se espera un leve aumento en la temperatura máxima. El cielo seguirá cubierto, lo que mantendrá el ambiente fresco.

Sin embargo, el martes 15 de septiembre, los añatuyenses podrán disfrutar de un día soleado, con temperaturas que irán desde los 11.3 °C hasta los 24.3 °C. Este cambio en el clima traerá una sensación más cálida, permitiendo que la ciudad se despida momentáneamente del frío.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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