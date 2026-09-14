Platense dio pelea en Vicente López, le ganó a Fluminense pero no le alcanzó en el global y quedó eliminado

El Calamar se impuso por 2 a 1 ante el conjunto brasileño pero por la derrota 0-2 de la ida se quedó afuera de la Copa Libertadores con un acumulado de 3 a 2 abajo.

15/09/2026

Platense quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero se despidió con la frente en alto. El equipo dirigido por Martín Palermo derrotó 2-1 a Fluminense en Saavedra, llegó a igualar la serie en el global durante el primer tiempo, pero no pudo sostener el resultado y quedó a un paso de las semifinales.

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El Calamar salió decidido a buscar la remontada después del 0-2 sufrido en Brasil. Desde el comienzo se plantó en campo rival, manejó la pelota y presionó a un Fluminense que prácticamente no pudo generar peligro durante la primera mitad.

Platense tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador con un cabezazo de Ignacio Vázquez, pero el arquero Fábio respondió de gran manera. El experimentado guardameta también apareció sobre la línea para evitar que el conjunto argentino encontrara el primer gol.

La insistencia finalmente tuvo premio. Guido Mainero apareció como uno de los grandes protagonistas de la noche y abrió el marcador con un remate que se desvió en el camino y descolocó a Fábio. El 1-0 encendió todavía más al estadio y dejó a Platense a un solo gol de igualar la serie.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó el segundo golpe. Mainero volvió a ser protagonista y envió el centro que Bruno Sepúlveda convirtió en el 2-0, resultado que igualaba el marcador global y hacía soñar a todo Saavedra con una clasificación histórica.

Fluminense reaccionó y terminó con el sueño

Platense intentó mantener la intensidad en el complemento, pero el desgaste de la primera mitad comenzó a sentirse. El equipo de Palermo perdió fuerza en la recuperación y Fluminense aprovechó los espacios para adelantarse unos metros.

El conjunto brasileño encontró el descuento tras una pérdida de Pablo Ferreira. La pelota terminó en los pies de Hulk, quien comandó la contra y habilitó a Agustín Canobbio. El uruguayo encaró a Ignacio Vázquez, ganó el duelo y definió ante la salida de Juan Pablo Cozzani para marcar el 2-1.

El gol dejó a Platense nuevamente a dos tantos de la clasificación. El Calamar buscó hasta el final, empujado por su gente, pero ya no encontró la claridad necesaria para volver a lastimar.

Cozzani también tuvo su intervención sobre el cierre, cuando respondió ante un cabezazo de Fluminense y mantuvo viva la ilusión hasta los últimos minutos.

Finalmente, Platense ganó 2-1, pero el resultado no alcanzó para remontar el 0-2 de la ida. El equipo de Palermo se despidió de la Copa Libertadores después de una campaña histórica y quedó a un solo gol de meterse entre los cuatro mejores del continente.