Sarmiento de La Banda confirmó a Julio Díaz como nuevo entrenador

El club bandeño llegó a un acuerdo con el entrenador, quien ya conoce la institución porque fue ayudante de campo de Pablo Martel. Asumirá la conducción del plantel profesional tras la salida de Víctor “Tano” Riggio.

15/09/2026

Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente a Julio Díaz como nuevo entrenador del plantel profesional. El club informó que llegó a un acuerdo con el técnico, quien estará acompañado por su cuerpo técnico en esta nueva etapa.

Díaz no es un desconocido para la institución. El entrenador ya trabajó en Sarmiento de La Banda como ayudante de campo de Pablo Martel, por lo que conoce el club y el ambiente del plantel profesional.

La llegada de Julio Díaz se produce luego de la salida de Víctor “Tano” Riggio, quien rescindió su contrato de común acuerdo con la Comisión Directiva por cuestiones estrictamente personales.

A través de un comunicado, Sarmiento de La Banda le dio la bienvenida al nuevo cuerpo técnico y le deseó “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, además de destacar el desafío de defender los colores de la institución.

De esta manera, Julio Díaz inicia una nueva etapa al frente del equipo profesional de Sarmiento, con el objetivo de continuar el camino del conjunto bandeño en la competencia.