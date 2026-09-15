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Termas de Río Hondo se prepara para un clima soleado: pronóstico optimista para hoy Martes 15 de septiembre de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables. El pronóstico indica días soleados y cálidos en el corto plazo.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, los termenses pueden esperar un día despejado y agradable este martes. La temperatura actual es de 10.3 °C, con una sensación térmica de 8.8 °C, lo que hace que la mañana sea fresca pero prometedora.

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Con una humedad del 83% y vientos suaves de 4.3 km/h, las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La jornada se presenta soleada, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse a medida que avanza el día.

Para hoy, se espera una mínima de 9.7 °C y una máxima que alcanzará los 20.4 °C. Esto permitirá que los termenses disfruten de un clima agradable durante todo el día, ideal para paseos y actividades recreativas.

Mañana, miércoles 16 de septiembre, el pronóstico se mantiene optimista, con un mínima de 13.4 °C y una máxima de 25 °C. La continuidad de los días soleados augura un buen clima para los próximos días en la ciudad.

El jueves 17 de septiembre también será un día soleado, con mínima de 14.5 °C y máxima de 25.5 °C. Estas condiciones climáticas son perfectas para que los termenses aprovechen el buen tiempo y realicen actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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