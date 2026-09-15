El Gobierno promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

La Ley 27.819 ratifica el tratado firmado en 2023 y convierte a Singapur en el primer país del sudeste asiático con un acuerdo de estas características con el bloque regional.

Hoy 08:10

El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.819, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, mediante el Decreto 1010/2026 publicado en el Boletín Oficial.

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El tratado había sido firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y completó su trámite legislativo en la Argentina el pasado 26 de agosto. De esta manera, el país finalizó el procedimiento interno necesario para ratificar un entendimiento que representa el primer acuerdo de libre comercio del Mercosur con una nación del sudeste asiático.

La normativa consta de 19 capítulos y establece reglas para distintas áreas de la relación económica entre las partes, entre ellas el intercambio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas.

Qué establece el acuerdo

El convenio crea una zona de libre comercio para bienes y servicios y prevé un esquema gradual de reducción de aranceles. El Mercosur aplicará categorías que van desde la eliminación inmediata de derechos aduaneros hasta plazos de 15 años para determinados sectores.

También incorpora medidas destinadas a facilitar el intercambio y reducir costos administrativos, como la entrada sin aranceles de muestras de bajo valor, la admisión temporal de equipos profesionales y bienes destinados a ferias, y procedimientos simplificados para productos enviados a reparación.

Además, se establecen mecanismos destinados a otorgar mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones, en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Desde el Mercosur definieron el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación”, por la diversidad de áreas que contempla y por incorporar disciplinas vinculadas con la economía digital y las pequeñas y medianas empresas.

Fuerte respaldo en el Congreso

El acuerdo llegó a su promulgación después de obtener un amplio respaldo parlamentario. El Senado le había dado media sanción por unanimidad y, posteriormente, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley el 26 de agosto con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.

Tras esa aprobación, el canciller Pablo Quirno había destacado la importancia del tratado para la integración internacional de la Argentina y sostuvo que ahora será el sector privado el que deberá aprovechar las nuevas oportunidades comerciales.

El acuerdo también apunta a profundizar la relación con Singapur como plataforma de inversiones, especialmente en sectores vinculados con energía, minerales e infraestructura, además de ampliar las posibilidades de inserción de productos del Mercosur en los mercados asiáticos.