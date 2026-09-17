Finalizó con éxito el IV Torneo Nacional Four Ball Senior en el Termas de Río Hondo Golf Club

El certamen reunió a destacados golfistas profesionales senior y aficionados de todo el país. Julio Zapata y Gustavo Acosta se quedaron con la categoría profesional, mientras que también se consagraron Augusto Bruchman, Jaime Nougues, Mario Correa y Francisco Bastino.

16/09/2026

Con un clima agradable, este miércoles finalizó el IV Torneo Nacional Four Ball Senior en el Termas de Río Hondo Golf Club. El prestigioso certamen comenzó el 14 de septiembre y reunió durante varias jornadas a destacados jugadores profesionales senior y aficionados de distintos puntos del país.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del director ejecutivo del Termas de Río Hondo Golf Club, Juan Manuel Pereyra; el golfista profesional Ángel Cabrera y el titular del TPG Tour, César Monasterio, quienes fueron los encargados de entregar los reconocimientos a los protagonistas del torneo.

En la categoría profesional, los ganadores fueron Julio Zapata y Gustavo Acosta. En Primera de aficionados, el título quedó en manos de Augusto Bruchman y Jaime Nougues, mientras que en Segunda de aficionados se impusieron Mario Correa y Francisco Bastino.

Reconocimiento al torneo y al campo de golf

Durante la premiación, Juan Manuel Pereyra dio la bienvenida a los presentes y agradeció al Gobierno de Santiago del Estero por el respaldo para llevar adelante la competencia.

El director ejecutivo destacó además el crecimiento de Las Termas de Río Hondo como escenario de eventos deportivos de alto nivel y remarcó la importancia de continuar posicionando al destino y a su campo de golf dentro del calendario nacional.

Por su parte, César Monasterio felicitó a los ganadores de todas las categorías y también a los jugadores que participaron por primera vez del certamen.

“Quiero agradecer al Gobierno de Santiago del Estero por tanto; porque la verdad que el club es prácticamente la casa de los profesionales”, expresó Monasterio, quien también reconoció el trabajo del staff del Termas de Río Hondo Golf Club, del Tour y de los sponsors que acompañaron la competencia.

Los protagonistas destacaron el apoyo

Uno de los ganadores de la categoría profesional, Julio Zapata, también destacó el acompañamiento del Estado provincial a la disciplina y agradeció el respaldo recibido durante el torneo.

“Ojalá tengamos muchos más torneos como este en Las Termas y podamos disfrutarlos”, manifestó el golfista.

A su turno, Augusto Bruchman, ganador de la Primera de aficionados junto a Jaime Nougues, resaltó la consolidación del campo de golf de Las Termas de Río Hondo como un escenario de jerarquía internacional.

“Al Estado, a los sponsors, a quienes nos reciben muy seguido en Las Termas donde la pasamos muy bien. También a Ángel Cabrera por su apoyo constante”, expresó Bruchman.

De esta manera, el IV Torneo Nacional Four Ball Senior cerró una nueva edición en el Termas de Río Hondo Golf Club, con la presencia de jugadores de diferentes puntos del país y una competencia que volvió a poner a Santiago del Estero en el centro de la escena del golf nacional.