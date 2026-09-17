Una joven de 18 años resultó lesionada tras un choque entre un auto y una moto en Frías

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves. La motociclista fue trasladada para recibir atención médica. La Policía investiga la mecánica del accidente y el funcionamiento de los semáforos.

Hoy 07:04

Un siniestro vial con una persona lesionada se registró durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 0.20, en la intersección de las calles Entre Ríos y San Martín, en la ciudad de Frías.

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El hecho involucró a un Renault Logan, conducido por Diego Sebastián Córdoba, y una motocicleta Gilera Smash, en la que circulaba Marilyn Analía Romero, de 18 años.

Por circunstancias que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la mencionada esquina. Como consecuencia del impacto, la joven cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones.

Romero fue asistida en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladada de urgencia para recibir atención médica, mientras se aguardaba la evaluación de su estado de salud.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 23, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 7, junto con personal de Criminalística, que realizó tareas de planimetría, registro fotográfico y pericias destinadas a establecer cómo ocurrió el siniestro.

Como parte de las medidas investigativas, también se realizó una observación del funcionamiento cronológico de los semáforos ubicados en la intersección, elemento que será incorporado al análisis de la mecánica del accidente.

La causa quedó bajo intervención del fiscal Dr. Alfonso Arce, quien dispuso distintas medidas, entre ellas la elaboración del informe policial, la determinación del estado de salud de la joven y el secuestro preventivo de los vehículos involucrados.