Ford Ranger Day: Lo Bruno Automotores invita a probar la pick-up en Santiago del Estero

La jornada se realizará este sábado 19 de septiembre con pruebas de manejo y asesoramiento sobre alternativas de financiación. Además, se recibirán alimentos no perecederos para la campaña “Septiembre Solidario”.

Hoy 10:00

Lo Bruno Automotores prepara una jornada especial para quienes quieran conocer y experimentar de primera mano la Ford Ranger. Este sábado 19 de septiembre, de 9 a 13, los interesados podrán subirse a la pick-up y realizar una prueba de manejo por la ciudad.

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La propuesta permitirá conocer en primera persona características vinculadas con la tecnología, seguridad y confort de la Ford Ranger, en una experiencia pensada para quienes estén evaluando adquirir o renovar su vehículo.

Además de la prueba de manejo, durante la jornada los asistentes podrán conocer las diferentes alternativas de financiación disponibles. El equipo de Lo Bruno Automotores brindará asesoramiento personalizado para analizar las opciones que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente.

Unidos por el bien común en “Septiembre Solidario”

En el marco del evento, Lo Bruno Automotores se suma a la campaña de responsabilidad social de Ford Argentina “Septiembre Solidario – Unidos por el Bien Común”, una iniciativa que busca recolectar alimentos no perecederos en distintos puntos del país a través de la red oficial de concesionarios.

Por este motivo, clientes, asistentes y miembros de la comunidad santiagueña podrán acercar sus donaciones de alimentos no perecederos a las instalaciones de Lo Bruno Automotores tanto durante el evento como a lo largo de todo septiembre.

De acuerdo con la iniciativa, todo lo recolectado será destinado a comedores e instituciones sociales que lo necesiten, sumando así un componente solidario a la jornada dedicada a la Ford Ranger.

De esta manera, la propuesta del sábado combinará la posibilidad de conducir una Ford Ranger de última generación, conocer alternativas de financiación y colaborar con la campaña “Septiembre Solidario”.

La actividad se desarrollará este sábado 19 de septiembre, de 9 a 13. Los interesados en participar pueden realizar previamente su inscripción a través del formulario de Preinscripción Ford Ranger Day - Lo Bruno.