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VIDEO | ¿Error en la Matrix? Una mujer “desapareció” durante un informe sobre la Fragata Libertad y sorprendió a las redes

El curioso momento en un vivo que no pasó inadvertido y desató todo tipo de comentarios entre los usuarios de redes sociales.

Hoy 16:40

Un curioso video comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente despertó una pregunta entre los usuarios: ¿un error en la Matrix?

La llamativa escena ocurrió durante un informe periodístico sobre la Fragata ARA Libertad, que finalizaba su viaje de instrucción. Todo transcurría con normalidad mientras un periodista entrevistaba a una mujer, hasta que llegó el momento que terminó llamando la atención de los internautas.

Cuando finalizó la entrevista, la mujer se retiró y pasó caminando por detrás del periodista. Sin embargo, al observar la continuidad de los planos, ocurre algo extraño: deja de aparecer repentinamente en la imagen, sin que se alcance a ver hacia dónde continuó su recorrido.

El detalle fue rápidamente viralizado por usuarios de X, donde el fragmento comenzó a circular acompañado de bromas, teorías y referencias al popular “error en la Matrix”. Aquella expresión utilizada en Internet para describir situaciones que, a simple vista, parecen no tener explicación.

Las imágenes no permiten determinar qué ocurrió fuera del encuadre o si la particular escena responde simplemente a una cuestión de perspectiva o edición. Pero eso no evitó que el momento despertara la curiosidad de los usuarios.

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