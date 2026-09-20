Operativo de seguridad en Salta para el Día del Estudiante

El Ministerio de Seguridad de Salta organiza un extenso operativo de seguridad para garantizar la integridad de los jóvenes durante los festejos del Día del Estudiante.

Hoy 16:49

El Ministerio de Seguridad, en colaboración con la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Policía de Salta, ha planificado un completo operativo de seguridad para los festejos del Día del Estudiante, una celebración que congrega a numerosos jóvenes en diversas actividades recreativas. Este operativo no solo se enfoca en la seguridad física, sino que también incluye medidas de prevención y recomendaciones dirigidas a los participantes, con el objetivo de asegurar un ambiente festivo seguro y controlado.

El trabajo operativo se caracteriza por un patrullaje intensivo y controles preventivos que están orientados a garantizar el normal desarrollo de las actividades y a prevenir posibles situaciones de riesgo. La presencia policial se ha reforzado significativamente, incluyendo recursos operativos e investigativos, que abarcan desde patrullas peatonales y montadas hasta unidades de bicipolicías y motoristas, todos posicionados en los principales puntos de concentración en la provincia.

Adicionalmente, el Centro de Videovigilancia proporciona apoyo virtual, utilizando cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente para monitorear las áreas donde se celebran los eventos. Esta tecnología contribuye a la rápida identificación de comportamientos que puedan representar un riesgo para la seguridad de los jóvenes y la comunidad en general.

La Dirección General de Seguridad Vial ha desplegado controles en los principales corredores y accesos a la ciudad, enfocándose en la revisión de documentación, las condiciones de circulación y el cumplimiento de normas como el uso de casco y cinturón de seguridad. Este enfoque proactivo es esencial para asegurar que todos los asistentes respeten las leyes de tránsito y las normas de convivencia.

Es crucial que los jóvenes comprendan la importancia de respetar las normas de seguridad vial durante los festejos. El Ministerio de Seguridad ha emitido recordatorios sobre la necesidad de actuar con responsabilidad y cautela, subrayando que la diversión no debe comprometer la seguridad individual y colectiva.

En caso de enfrentar alguna situación de riesgo, se insta a los ciudadanos a comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911, que está disponible para brindar asistencia en cualquier momento. Este sistema es vital para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante los festejos.