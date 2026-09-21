Las fotos del ex Boca Gastón Ávila en el lugar del accidente y la versión de su representante: “Un amigo se despistó”

La camioneta del jugador quedó abandonada tras chocar contra una columna en Rosario. Su representante aseguró que un allegado estaba al volante y que el futbolista llegó después al lugar.

Hoy 17:43

Gastón Ávila quedó involucrado en un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en Rosario, luego de que una Ford F-150 Raptor azul, registrada a su nombre, chocara contra una columna de alumbrado público y quedara abandonada sobre la avenida Jorge Newbery.

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El siniestro se produjo a unos 200 metros de la curva del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en el tramo que conecta Rosario con Funes. Según trascendió, el impacto provocó importantes daños en la camioneta y la activación de los airbags.

La situación tomó repercusión luego de que comenzaran a circular fotografías que ubicarían a Ávila en las inmediaciones del vehículo. El defensor, que había sido titular el domingo en el triunfo de Rosario Central ante Argentinos Juniors, negó haber estado allí al momento del choque.

A través de sus redes sociales, publicó una fotografía en la que aparece durmiendo junto a su hija y escribió: “¡En la hora del choque! Estamos descansando para ir al dermatólogo. Estoy bien, gracias por la preocupación. Abrazo grande”.

La explicación del representante de Ávila

En medio de las versiones, Carlos Bilicich, representante del futbolista, brindó detalles sobre lo ocurrido en diálogo con Telefe Rosario y aseguró que Ávila no conducía la camioneta cuando se produjo el accidente.

Según explicó, el defensor había dejado el vehículo en la casa de su madre porque debía llevar a sus hijas al dermatólogo. Un amigo habría tomado la camioneta para acercársela y posteriormente se produjo el despiste.

“Se ve que el amigo en el transcurso de llevársela, despistó. Aparentemente se salió una cubierta. No lo sé bien”, sostuvo Bilicich.

El representante agregó que Ávila “después pasó” por el lugar para ver qué había sucedido y señaló que el futbolista quedó afectado al observar el estado en el que terminó la camioneta.

Bilicich también afirmó que no hubo personas heridas y calificó el episodio como “una desgracia con suerte”. Al mismo tiempo, cuestionó que quienes estaban involucrados no hayan dado aviso inmediatamente al seguro o a la Policía.

Por el momento, Rosario Central no emitió un comunicado oficial sobre el episodio.

Ávila, pieza importante del equipo dirigido por Jorge Almirón, disputó los 90 minutos en la victoria por 1-0 ante Argentinos Juniors.

El defensor ahora se prepara junto al plantel para la Supercopa Internacional ante Estudiantes, que se disputará este sábado en el Estadio Único “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero.