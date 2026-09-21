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El Mercado Artesanal Municipal invita a celebrar su tercer aniversario con un encuentro y actividades culturales

La Municipalidad de la Capital invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo de un nuevo aniversario del Mercado Artesanal Municipal, espacio destinado a la promoción, preservación y puesta en valor de la identidad cultural.

Hoy 17:58
Mercado Artesanal Municipal

La celebración se llevará a cabo el martes 19 de septiembre, a las 19:00, en las instalaciones del Mercado Artesanal Municipal, ubicado en el Complejo Parque Norte, Belgrano (N) 883.

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Durante la jornada, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta especialmente preparada para celebrar este nuevo aniversario, que incluirá la presentación de la Banda de Música de la Provincia, que brindará un marco artístico al encuentro.

Asimismo, podrán recorrer la feria de artesanos, donde emprendedores y trabajadores de la artesanía local expondrán sus creaciones, productos y trabajos, poniendo en valor el talento, la creatividad y las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.

En el Mercado Artesanal Municipal se pueden encontrar piezas de cestería elaboradas con fibras naturales, cerámica, tejidos en telar criollo, marroquinería en cuero, fieltro, joyería, macramé y tallado en madera.

Con entrada libre y gratuita, el espacio funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de 15:30 a 18:00.

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