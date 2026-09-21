Messi presentó la camiseta especial que usará en su despedida de la Selección Argentina: “Para toda la vida”

El capitán de la Albiceleste mostró el nuevo modelo en sus redes sociales, a pocos días de disputar ante Benín su último partido con la camiseta argentina.

Hoy 18:18

Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará en su despedida de la Selección Argentina, prevista para el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental.

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El capitán de la Albiceleste compartió un video en su cuenta de Instagram para mostrar el diseño y acompañó la publicación con una frase que rápidamente emocionó a sus seguidores: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

El modelo mantiene los tradicionales colores de la Selección, con predominio del celeste y una franja blanca vertical en el centro. Además, el nombre de Messi y el número 10 aparecen en color dorado.

El encuentro ante Benín tendrá un significado especial porque será la última presentación de Messi con la camiseta argentina, luego de que el propio futbolista confirmara el cierre de su etapa con la Albiceleste.

Para esa jornada también fueron convocados varios de los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, entre ellos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, quienes acompañarán al capitán en una noche que promete ser especial.

Las entradas para el partido comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18, exclusivamente a través de Deportick.

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