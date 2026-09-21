El Colegio La Asunción celebró 75 años de sus niveles Inicial y Primario con un homenaje a su historia

La comunidad educativa conmemoró el aniversario de una trayectoria marcada por la formación integral, el compromiso pastoral y el acompañamiento de generaciones de estudiantes santiagueños.

Hoy 18:45

El Colegio La Asunción celebró los 75 años de sus niveles Inicial y Primario con una jornada cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento a quienes forman parte de la historia de la institución.

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La celebración reunió a autoridades, docentes, personal, familias e invitados especiales, en un encuentro que permitió mirar con gratitud el camino recorrido y renovar el compromiso con la misión educativa que distingue al colegio.

La fecha coincidió con el mes de la educación y con el aniversario del natalicio de Elmina Paz Gallo, fundadora de la Congregación de las Hermanas Dominicas, cuya obra inspiró la misión educativa de la institución.

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizó el descubrimiento de una placa aniversario, que quedó como testimonio de los 75 años de historia del colegio y del legado construido por distintas generaciones que hicieron posible su crecimiento dentro de la comunidad santiagueña.

Posteriormente, integrantes del personal, junto a la priora, hermanas de la congregación e invitados especiales, participaron de una Misa de Acción de Gracias, donde se presentaron distintos signos representativos del recorrido institucional y se renovó el compromiso de continuar acompañando la formación de niños y niñas.

Durante la jornada también se entregaron presentes institucionales a directivos, docentes y personal que formaron y forman parte del Colegio La Asunción, como reconocimiento a la dedicación y al aporte realizado a lo largo de los años.

Desde la institución destacaron que este aniversario representa mucho más que una fecha conmemorativa: simboliza una historia compartida, vínculos construidos y generaciones de estudiantes que pasaron por sus aulas llevando consigo los valores que forman parte de la identidad del colegio.

Con esta celebración, el Colegio La Asunción rindió homenaje a quienes dejaron su huella y reafirmó su compromiso de seguir construyendo el futuro desde una educación integral, acompañando a las nuevas generaciones con la misma misión que dio origen a la institución.