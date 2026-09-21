EN VIVO | Festival día de la Primavera 2026: así se vive la gran fiesta en Plaza Añoranzas

La tradicional celebración reúne a estudiantes y familias con una propuesta que combina música, espectáculos y distintas actividades para disfrutar de una jornada especial en la ciudad.

Hoy 16:45

Este lunes 21 de septiembre, Plaza Añoranzas se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera en Santiago del Estero. Desde la tarde, estudiantes, jóvenes y familias comenzaron a acercarse al predio para compartir una jornada con música y distintas propuestas pensadas especialmente para esta fecha.

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Mientras avanza la celebración, la Municipalidad de la Capital transmite en vivo lo que ocurre en el escenario, con los distintos shows y momentos del festival, permitiendo seguir la fiesta desde cualquier lugar.

La jornada comenzó a las 15 horas, con entrada libre y gratuita, y tiene una programación que combina artistas locales, DJs y batallas de freestyle. La cartelera incluye a Alejandro Véliz, Maki Rojas, Franco Escobedo, Ke Fiesta, Carlitos Véliz, 60 Grados y Tomás Véliz, además de la presentación de La Joaqui, uno de los momentos más esperados de la jornada.

La presencia de La Joaqui generó una expectativa especial entre los estudiantes. La cantante había confirmado personalmente su participación a través de un video en el que invitó al público santiagueño a encontrarse en Plaza Añoranzas para compartir la celebración.

A lo largo de la tarde, la música y las propuestas de cultura urbana toman protagonismo en el escenario, mientras el público disfruta de una fecha que cada año reúne a distintas generaciones. El festejo también cuenta con medidas especiales de acceso y seguridad: se recordó que no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas ni con camisetas de fútbol.

Así, Plaza Añoranzas vuelve a ser escenario de una de las celebraciones más convocantes del calendario de septiembre en la ciudad. La jornada se extenderá durante la tarde y la noche, con la música como protagonista y con La Joaqui como uno de los shows centrales del festejo.