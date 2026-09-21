“No me voy a caer”: el desgarrador relato de una madre que perdió todo junto a sus cinco hijos

La joven madre relató el drama que atraviesa junto a sus cinco hijos y contó cómo recibió la noticia de que debía retirar sus pertenencias. En una entrevista exclusiva con Noticiero 7, aseguró que recibió ayuda de sus familiares y que continuará reclamando por su vivienda.

Hoy 16:55

Rocío Pacheco atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después de regresar a la vivienda ubicada en inmediaciones de Formosa y Lugones, en el barrio Colón, y encontrarse con importantes daños en el inmueble y la destrucción de varias de sus pertenencias. La joven madre denunció que un familiar habría provocado los destrozos y que, además, le habrían advertido que debía abandonar el lugar.

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En diálogo sobre lo ocurrido, Pacheco contó que el impacto de la situación fue tan grande que tuvo una crisis al pensar qué iba a hacer con sus cinco hijos. “Ayer me agarró una crisis por no saber qué iba a hacer con mis hijos”, relató. Explicó además que sus familiares la asistieron para poder afrontar las primeras horas después de lo sucedido.

Según contó, el conflicto se desencadenó cuando sus hijos se fueron a la casa de su padre y ella se trasladó momentáneamente a la vivienda de una amiga. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Dora, quien le habría pedido que regresara para sacar sus pertenencias porque, según le manifestó, “ya se me ha acabado el depósito”. Sin comprender inicialmente a qué hacía referencia, Rocío decidió volver a su domicilio y fue allí cuando se encontró con el estado en el que había quedado la casa.

La mujer también aseguró que entre las pertenencias destruidas había materiales, ropa y elementos de uso cotidiano, y denunció además la desaparición de dinero que tenía guardado entre sus prendas. “Me han sacado todo y el dinero no está. Anoche hemos tenido que buscar, el dinero no está”, sostuvo.

La denunciante vive junto a sus cinco hijos, de 13, 11, 8, 7 y 3 años, y señaló que ahora deberá comenzar de nuevo. En ese sentido, contó que recibió el respaldo de toda su familia y se mostró decidida a reconstruir la vivienda. “Y solo Dios me va a dar la fuerza. Y así como no me he caído ayer, no me voy a caer”, afirmó. También remarcó: “No me voy a caer y no voy a dar lugar a nadie porque sé que tengo apoyo de mi familia”.

Respecto de la situación judicial, Pacheco explicó que la fiscal que intervino le indicó que, por el momento, no debía retirarse del domicilio y que debía evitar cualquier tipo de conflicto. “La fiscal por ahora me ha dicho que no desaloje, que no deshabilite, que evite conflicto”, relató. Según agregó, también le habría señalado que tiene derecho a permanecer en el lugar y a reclamar por su vivienda, especialmente por la presencia de menores de edad.

La mujer recordó además que, durante el conflicto, se presentó personal policial y que le habrían indicado que se retirara del domicilio junto con sus cosas. “Yo lo único que le he dicho, dígame con qué papel, con qué autorización yo me voy a retirar de este domicilio”, señaló. Posteriormente, contó, otro efectivo le recomendó realizar la denuncia correspondiente.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría Comunitaria N°5 y tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Alejandra Holgado. Además, una medida cautelar estableció el “cese de todo tipo de actos de violencia física y/o psicológica” durante 120 días, bajo apercibimiento de aprehensión ante un eventual incumplimiento.

En una entrevista exclusiva con Noticiero 7, Rocío Pacheco agradeció el acompañamiento que recibió de sus seres queridos y de las personas que se acercaron para ayudarla. “Gracias a la gente que desea ayudarme. Gracias, gracias, de corazón”, expresó, mientras intenta reconstruir su vivienda y reorganizar su vida junto a sus cinco hijos.