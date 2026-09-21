La Policía de Salta realiza controles de alcoholemia con más de 160 infracciones

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, llevó a cabo controles de alcoholemia durante el fin de semana para garantizar la seguridad en las festividades del día del estudiante.

Hoy 16:22

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, llevó a cabo un operativo exhaustivo de controles de alcoholemia durante el último fin de semana, coincidiendo con las festividades del día del estudiante, un periodo en el que se incrementa el consumo de alcohol entre los jóvenes. Este operativo tiene como objetivo primordial reforzar la seguridad vial en la provincia y reducir los riesgos asociados al tránsito.

Los operativos se llevaron a cabo en múltiples puntos estratégicos de Salta, donde se inspeccionaron alrededor de 12069 vehículos. Esta amplia cobertura geográfica permitió a las autoridades acceder a diversas áreas donde la circulación vehicular es intensa, lo que es fundamental para maximizar la visibilidad de los controles y disuadir a los conductores de infringir las normas de tránsito.

Durante el transcurso de esta acción, se realizaron 9238 test de alcoholemia, resultando en la identificación de 168 conductores que presentaron niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos por la ley. Estos individuos fueron sancionados de acuerdo a la normativa vigente, lo que subraya la necesidad de mantener un estricto control sobre el uso del alcohol en la conducción.

En el mismo contexto, se registraron 1517 infracciones por diversas violaciones a las normas de tránsito, lo que resalta la importancia de estos controles en la promoción de un cumplimiento más riguroso de las leyes viales. La variedad de infracciones también pone de manifiesto la necesidad de educar a los conductores sobre la importancia de respetar las normativas de tránsito para garantizar la seguridad de todos.

Los operativos de control de alcoholemia se realizan de manera continua en rutas provinciales, nacionales y en áreas urbanas. La Policía implementa tanto controles fijos como móviles, lo que permite una mayor flexibilidad y efectividad en la prevención de accidentes. Este enfoque proactivo es esencial para asegurar la integridad de los ciudadanos en las vías públicas.

Estos esfuerzos están enmarcados dentro de una estrategia más amplia, cuyo propósito es mejorar la seguridad en las vías y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de conducir sin alcohol, especialmente en fechas de celebraciones donde el consumo de bebidas alcohólicas tiende a aumentar notablemente.

La colaboración activa de la comunidad y la respuesta positiva ante estos controles son fundamentales para alcanzar el objetivo de un tránsito más seguro en Salta, lo que se traduce en un menor número de accidentes y un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía. La participación ciudadana no solo es bien recibida, sino que se considera crucial para el éxito de estas iniciativas de seguridad vial.