Aldosivi se hizo fuerte en Mar del Plata y festejó ante Atlético Tucumán

El Tiburón se impuso por 1-0 sobre el Decano en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 17:06

Aldosivi consiguió un triunfo clave en su lucha por permanecer en la Primera División. El Tiburón derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en el Estadio José María Minella, por la décima fecha del Torneo Clausura.

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En un partido de pocas situaciones, el conjunto marplatense encontró la diferencia gracias al gol de Tomás Fernández, que le permitió quedarse con tres puntos importantes ante el Decano.

La victoria le permitió a Aldosivi despegarse de Estudiantes de Río Cuarto en el fondo de la Tabla Anual y mantener viva la ilusión de permanecer en la máxima categoría.

Sin embargo, el panorama continúa siendo complicado. Estudiantes de Río Cuarto también se encuentra en zona de descenso por promedios, mientras que Aldosivi ocupa el segundo peor promedio, por lo que actualmente también estaría perdiendo la categoría.

Con varias fechas todavía por delante, el Tiburón buscará aprovechar este envión para seguir sumando y llegar a la recta final del campeonato con posibilidades de mantenerse en Primera.