“Cagón...”: el tremendo cruce entre el Cuti Romero y Jude Bellingham en el derbi de Madrid

En el triunfo de Atlético ante el Real, el defensor argentino y el volante inglés protagonizaron un duelo caliente.

Hoy 16:38

Atlético de Madrid se quedó con el clásico ante Real Madrid por 2-1 en el Estadio Metropolitano, por la séptima fecha de La Liga de España, en un partido que tuvo varios cruces y mucha tensión dentro del campo de juego.

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Uno de los momentos más llamativos tuvo como protagonistas a Cristian Romero y Jude Bellingham, quienes protagonizaron un fuerte intercambio durante el encuentro.

Todo comenzó luego de una disputa por la pelota. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias había sancionado una infracción de Bellingham, pero tras la intervención del VAR modificó su decisión y cobró falta a favor del Real Madrid, además de amonestar al defensor argentino.

En ese momento, el Cuti Romero aprovechó para recordar un antecedente reciente entre ambos países.

“Dolió con Argentina, llorón”, le dijo el defensor al inglés mientras hacía gestos de llanto, en referencia a la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Bellingham respondió al cruce y le contestó: “Eres un cagón”.

Otro cruce de Bellingham con un argentino

El mediocampista del Real Madrid también protagonizó otro momento de tensión con Giuliano Simeone, una de las figuras del Atlético de Madrid.

Ambos quedaron cara a cara, se empujaron y protagonizaron un intercambio de insultos que reflejó el clima caliente que tuvo el derbi.

El argentino, además, fue determinante para el triunfo del equipo dirigido por Diego Simeone. A los seis minutos del segundo tiempo generó el penal que Alex Grimaldo convirtió para abrir el marcador y que derivó en la expulsión de Dean Huijsen.

Pocos minutos después, Giuliano asistió a Jonathan David, quien marcó el 2-0.

Real Madrid descontó sobre el final mediante Antonio Rüdiger, pero no pudo evitar la derrota.

Con el triunfo, Atlético de Madrid llegó a 16 puntos y quedó segundo en La Liga, detrás de Barcelona, que mantiene puntaje ideal después de siete jornadas.