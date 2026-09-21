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Colapinto palpitó el GP de Azerbaiyán y marcó su objetivo con Alpine: “Queremos otro fin de semana competitivo”

El piloto argentino viene de terminar séptimo en Madrid y buscará mantener su buen momento en Bakú, donde intentará conseguir su tercer top 10 consecutivo en la Fórmula 1.

Hoy 17:03

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío en la Fórmula 1. Después de conseguir un destacado séptimo puesto en Madrid, el piloto de Alpine se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este fin de semana en las calles de Bakú.

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El argentino llega en un buen momento y buscará extender la racha que inició en Monza, donde terminó décimo, y continuó en Madrid con su séptimo lugar.

Espero con ansias volver a Bakú para lo que esperamos sea otro fin de semana competitivo”, expresó Colapinto en la previa de la competencia.

El piloto valoró especialmente el resultado obtenido en España y destacó el trabajo realizado por el equipo: “Maximizamos el resultado en Madrid y me dejó muy contento haber cerrado la gira europea con otro sólido final en los puntos”.

El desafío de correr en las calles de Bakú

Colapinto también analizó las características del circuito azerí, que combina sectores de alta velocidad con zonas estrechas y muros muy próximos a la pista.

El trazado de Bakú también es de alta velocidad con tramos callejeros y paredones muy cerca, por lo que buscaremos trasladar a este fin de semana el nivel de rendimiento que mostramos en España”, explicó.

Te recomendamos: Colapinto vuelve a Bakú, donde hizo historia en la F1: qué racha buscará estirar

El argentino sabe que el calendario entra ahora en una etapa exigente, con varias carreras consecutivas, y remarcó la importancia de aprovechar cada oportunidad.

Es clave aprovechar al máximo cada oportunidad que aparezca. Vamos a trabajar duro para quedar en la mejor posición posible, capitalizar esos momentos e ir a buscar otro top 10 mientras seguimos peleando con nuestros rivales en el campeonato”, señaló.

Un Gran Premio con cronograma especial

La competencia tendrá una particularidad: la carrera principal se disputará el sábado, por primera vez en la historia del Gran Premio de Azerbaiyán.

La actividad comenzará el jueves con los entrenamientos, continuará el viernes con la tercera práctica y la clasificación, mientras que el sábado será el turno de la carrera.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de confirmar la evolución mostrada en las últimas fechas y buscar su tercer top 10 consecutivo en la Fórmula 1.

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