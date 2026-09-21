Renunció el secretario Nacional de Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027

Alejandro Vilches presentó su renuncia este lunes y atribuyó su decisión a “razones estrictamente personales”. La salida se conoció un día después de que trascendiera una auditoría sobre la exANDIS que detectó un desfasaje de más de $158.000 millones en registros de deuda.

Hoy 17:38

Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad, mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones. En el escrito, el funcionario comunicó que dejaba el cargo “a partir de este momento” y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”. Hasta el momento, el Gobierno no informó quién será su reemplazante.

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La salida se conoció mientras continúa la discusión por el Presupuesto 2027, que incluye modificaciones vinculadas con el área de Discapacidad y generó cuestionamientos tanto de organizaciones del sector como de distintos sectores políticos. En los últimos días, el Gobierno comenzó a revisar algunos de los puntos incluidos en el proyecto y a negociar cambios en el esquema previsto para el próximo año.

En paralelo, durante el fin de semana trascendieron los resultados de una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El relevamiento detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre registros de deuda exigible elaborados por dos áreas del organismo. También observó el uso de mecanismos excepcionales para determinados pagos y analizó operaciones vinculadas con medicamentos e insumos por más de $479.000 millones.

El informe tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025, cuando Diego Spagnuolo todavía estaba al frente de la entonces ANDIS. Por lo tanto, el desfasaje detectado corresponde al período previo a la gestión de Vilches como interventor y, por sí mismo, no constituye una atribución de responsabilidad sobre su administración. La situación forma parte además de las actuaciones vinculadas con la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en el organismo.

La llegada de Vilches a la conducción de la ANDIS se produjo precisamente después de la salida de Spagnuolo. El Gobierno lo designó interventor mediante el Decreto 601/2025, con la misión de revisar y reorganizar el funcionamiento del organismo y avanzar con procesos de auditoría y fiscalización.

Durante ese período, el funcionario pasó a ocupar un lugar central en la reorganización del área. Posteriormente fue designado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, luego de que el Gobierno reorganizara la estructura institucional vinculada con las políticas de discapacidad dentro del Ministerio de Salud.

La trayectoria de Vilches está vinculada principalmente con la gestión sanitaria y el sistema de seguridad social. Antes de asumir en Discapacidad, se desempeñó como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y ocupó distintos cargos en organismos públicos, obras sociales y áreas relacionadas con la administración y evaluación de prestaciones de salud.

Su renuncia se produce, de esta manera, en un escenario atravesado por distintos frentes: la discusión parlamentaria sobre el Presupuesto 2027, el debate sobre el financiamiento y el funcionamiento del sistema de discapacidad y las investigaciones que continúan sobre la gestión de la exANDIS. Sin embargo, en su carta de salida, Vilches sostuvo que su decisión obedeció a “razones estrictamente personales”.