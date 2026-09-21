Desmitificando el cansancio: ¿por qué dormimos mal?

A pesar de que una persona puede dormir hasta 8 horas, hay diversos factores que pueden contribuir a despertarse cansado. Según la Organización Mundial de la Salud, el sueño inadecuado afecta a más de un tercio de la población mundial.

Hoy 18:12

El tema del sueño es fundamental para comprender por qué muchas personas se sienten cansadas al despertar, incluso después de dormir hasta 8 horas. Este fenómeno ha sido objeto de estudio durante décadas, revelando que la calidad del sueño es tan importante como la cantidad.

Uno de los factores más relevantes es la calidad del sueño. Dormir 8 horas no garantiza un descanso reparador si ese tiempo está interrumpido por factores como el estrés, la ansiedad o la apnea del sueño. La apnea, en particular, afecta a miles de argentinos y puede provocar que la persona no alcance las fases más profundas del sueño.

Además, el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir puede alterar el ciclo del sueño. La luz azul emitida por pantallas puede inhibir la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, dificultando el proceso de conciliación del sueño y, por ende, su calidad.

Otro aspecto a considerar es la rutina de sueño. Mantener horarios irregulares para acostarse y levantarse puede afectar el reloj biológico, lo que resulta en un sueño de menor calidad. La consistencia es clave para que el cuerpo se adapte y pueda descansar adecuadamente.

El entorno en el que se duerme también juega un papel crucial. Un ambiente ruidoso o incómodo puede interrumpir el sueño, lo que lleva a un despertar fatigado. La temperatura de la habitación, la iluminación y la comodidad de la cama son factores que no deben subestimarse.

Por último, es importante mencionar que la alimentación y el ejercicio tienen un impacto directo en el sueño. Una dieta equilibrada y la actividad física regular pueden mejorar significativamente la calidad del sueño, ayudando a la persona a sentirse más descansada al despertar.

Comprender todos estos factores es esencial para abordar el problema del cansancio matutino. Cada persona es diferente, y reconocer qué influye en nuestro propio sueño puede ser el primer paso hacia un mejor descanso y mayor energía durante el día.