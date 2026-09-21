El Gobierno celebró el procesamiento de ocho acusados por el atentado a la AMIA: “Un paso histórico”

El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y un libanés por su presunta participación en el ataque terrorista de 1994. Javier Milei, Juan Bautista Mahiques y Patricia Bullrich destacaron la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia.

Hoy 18:27

El Gobierno nacional celebró este lunes el procesamiento de ocho acusados por el atentado contra la AMIA, dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas, y destacó que la resolución pudo avanzar bajo el régimen establecido por la Ley de Juicio en Ausencia.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, calificó la decisión como “un hito en la lucha contra la impunidad” y sostuvo que representa “un paso histórico” para las 85 víctimas, sus familiares y la sociedad argentina.

El mensaje fue posteriormente replicado por el presidente Javier Milei, quien escribió en su cuenta de X: “La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!”.

La resolución constituye uno de los primeros avances de relevancia en la aplicación de la Ley 27.784, sancionada en 2025, que incorporó al sistema procesal argentino la posibilidad de continuar determinadas causas y realizar juicios aun cuando los imputados permanezcan prófugos.

También se pronunció la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien destacó la nueva herramienta judicial y cuestionó al kirchnerismo por el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán durante la presidencia de Cristina Kirchner.

“32 años tuvieron que pasar para que la Justicia pueda avanzar contra los iraníes prófugos acusados por el atentado a la AMIA”, expresó Bullrich. Además, sostuvo que la Ley de Juicio en Ausencia permite que una causa por terrorismo continúe aunque los acusados no comparezcan ante los tribunales.

Quiénes fueron procesados

En una resolución de más de 600 páginas, Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y un libanés por distintas responsabilidades atribuidas en la planificación y ejecución del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertes y 151 heridos.

Como autores mediatos fueron procesados Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Ali Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, vinculado a la estructura militar iraní.

También fueron procesados, como partícipes necesarios, Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní; y Ahmad Asghari, señalado como exagente de inteligencia.

El octavo procesado es Salman Raouf Salman, ciudadano libanés vinculado a Hezbollah, a quien la investigación atribuye un rol en la coordinación operativa de la etapa final del atentado.

La reconstrucción del atentado

De acuerdo con la resolución judicial, el ataque habría sido decidido por autoridades iraníes y ejecutado por Hezbollah mediante una estructura de apoyo regional y local.

La investigación reconstruyó que una Renault Trafic fue adquirida días antes del atentado, acondicionada y cargada con explosivos. El vehículo fue posteriormente utilizado para atacar la sede de la AMIA durante la mañana del 18 de julio de 1994.

Rafecas también dispuso dar intervención a la Corte Suprema de Justicia para analizar una eventual conexidad con la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en Buenos Aires en 1992.

El magistrado encuadró los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio y ordenó un embargo de US$500 millones para cada procesado.

La resolución todavía puede ser apelada por la Defensa Oficial. Si los procesamientos quedan firmes, la causa podrá avanzar hacia su elevación a juicio oral bajo el régimen de juicio en ausencia.