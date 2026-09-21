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La Unidad Sanitaria Móvil del Ministerio de Salud estará en el Caps del barrio Tradición

Será este miércoles 23 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Centro Municipal de Atención Primaria de la Salud Hipólito Yrigoyen.

Hoy 18:26
Ministerio de Salud

Este miércoles 23, el camión de la Unidad Sanitaria Móvil del Ministerio de Salud estará presente en el Centro Municipal de Atención Primaria de la Salud Hipólito Yrigoyen, del barrio Tradición, acercando servicios de salud y prevención a las mujeres de la comunidad.

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Durante la jornada, que comenzará a las 8 horas, se desarrollará un taller informativo y se realizarán controles integrales de salud, además de mamografías destinadas a mujeres mayores de 40 años.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de información, prevención y cuidado, promoviendo el acceso a los controles de salud y fortaleciendo las acciones de detección temprana y prevención de enfermedades.

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