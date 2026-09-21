VIDEO | Fuerte temporal en la Costa Atlántica: el mar avanzó y provocó destrozos en varias ciudades

La Costa Atlántica bonaerense atraviesa una jornada complicada por fuertes vientos, una marcada crecida del mar y anegamientos. Rige una alerta naranja desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú y recomiendan evitar la zona costera.

Hoy 18:19

Un fuerte temporal afecta este lunes a distintos puntos del litoral bonaerense, con vientos intensos, oleaje elevado y una importante crecida del mar que ya provocó daños en varios sectores. El fenómeno comenzó a sentirse con fuerza desde el domingo y mantiene bajo vigilancia a numerosas localidades.

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La Costa Atlántica bonaerense permanece bajo una alerta naranja por fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos del sector oeste con rotación al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Uno de los puntos más afectados es Monte Hermoso, donde la crecida del mar alcanzó la costanera y, en algunos sectores, el agua avanzó hasta mitad de cuadra. También se registraron anegamientos y daños en estructuras ubicadas sobre la playa, en medio de un fuerte oleaje.

El temporal también golpeó al partido de Tres Arroyos, principalmente en Claromecó, Reta y Marisol, donde se registraron daños materiales en paradores, erosión de las playas y afectaciones sobre distintos sectores de la franja costera.

Ante el avance del agua y la intensidad de las condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron evitar la costanera y mantenerse alejados del mar. En Monte Hermoso, además, fueron suspendidas distintas actividades educativas, deportivas y culturales como medida preventiva.

El mar seguirá elevado durante la tarde

A la situación generada por los fuertes vientos se suma un aviso por crecida para la Costa Atlántica Bonaerense. El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que durante la tarde los niveles del agua entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú podrían ubicarse hasta 1,10 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea.

Para el puerto de Mar del Plata se estimó una altura de 2,40 metros a las 15, mientras que en San Clemente del Tuyú se previó un nivel similar a las 17. El comportamiento del mar es seguido especialmente durante las horas de pleamar.

En Mar del Plata, el escenario también se mantiene bajo vigilancia. Durante la mañana regía una alerta amarilla que pasó a naranja para la tarde, con vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h.

Las advertencias también alcanzan a Villa Gesell y Pinamar, donde se esperaba un mayor impacto del fenómeno durante el transcurso de la jornada. Las autoridades mantienen operativos preventivos y recomiendan reducir al mínimo la circulación por sectores expuestos.

De esta manera, el inicio de la primavera encuentra a distintos puntos del litoral bonaerense afectados por vientos intensos, crecida del mar, anegamientos y daños materiales, mientras los organismos de emergencia siguen de cerca la evolución del temporal durante las próximas horas.