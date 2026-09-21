Norma Fuentes recibió a la comisión directiva de "Un Pelito de Esperanza"

La intendente mantuvo un encuentro con integrantes de la agrupación, banco solidario de pelucas de Santiago del Estero, que brinda acompañamiento y contención a mujeres y niñas que atraviesan tratamientos oncológicos.

Hoy 18:00

Participaron de la reunión la presidenta de la institución, Alicia Roldán, y las vocales Elizabeth Pece, Adriana Cornejo, Adriana Navarro y Constanza Arriazu. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, se destacó la importante labor que lleva adelante la organización, que recolecta donaciones de cabello, confecciona pelucas y las otorga en préstamo de manera gratuita a quienes las necesitan durante sus tratamientos.

Las autoridades valoraron el trabajo voluntario y solidario que impulsa "Un Pelito de Esperanza" y reafirmaron la importancia de articular esfuerzos entre el municipio, las instituciones y la comunidad para acompañar a quienes más lo necesitan.