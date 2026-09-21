Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2026 | 22º
X
Locales

Norma Fuentes recibió a la comisión directiva de "Un Pelito de Esperanza"

La intendente mantuvo un encuentro con integrantes de la agrupación, banco solidario de pelucas de Santiago del Estero, que brinda acompañamiento y contención a mujeres y niñas que atraviesan tratamientos oncológicos.

Hoy 18:00
Pelito de Esperanza

Participaron de la reunión la presidenta de la institución, Alicia Roldán, y las vocales Elizabeth Pece, Adriana Cornejo, Adriana Navarro y Constanza Arriazu. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, se destacó la importante labor que lleva adelante la organización, que recolecta donaciones de cabello, confecciona pelucas y las otorga en préstamo de manera gratuita a quienes las necesitan durante sus tratamientos.

Las autoridades valoraron el trabajo voluntario y solidario que impulsa "Un Pelito de Esperanza" y reafirmaron la importancia de articular esfuerzos entre el municipio, las instituciones y la comunidad para acompañar a quienes más lo necesitan.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Mirtha Legrand sigue dando pelea: qué dice el nuevo parte médico sobre su salud
  3. 3. Di María no se quiere perder la despedida de Messi y confirmó que estará en el Monumental
  4. 4. Una encomienda con perfumes y calzados escondía 4 kilos de marihuana: hay tres santiagueños detenidos
  5. 5. Identificaron al motociclista que murió en la Ruta 34 cerca de Pinto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT