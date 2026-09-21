La UNSE mejoró su índice de transparencia y alcanzó 74,5 puntos en la nueva gestión

El resultado corresponde al Índice de Transparencia que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública. Desde diciembre, la Universidad avanzó en el ordenamiento, actualización y accesibilidad de la información institucional.

Hoy 17:39

La Universidad Nacional de Santiago del Estero alcanzó 74,5 puntos en el Índice de Transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), lo que representa una mejora de más de 45 puntos respecto de la medición anterior, en la que había obtenido 28.8.

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El nuevo resultado corresponde a la primera evaluación realizada desde el inicio de la gestión que encabezan el rector, Marcelino Ledesma; y la vicerrectora Fernanda Mellano, quienes asumieron en diciembre de 2025. Refleja un proceso de ordenamiento, actualización y sistematización de la información pública desarrollado durante los últimos meses.

El Índice de Transparencia es la herramienta utilizada por la AAIP para monitorear el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La evaluación contempla, entre otros aspectos, que la información requerida se encuentre completa, actualizada, disponible y accesible para la ciudadanía.

Transparencia

Ledesma señaló que la mejora alcanzada forma parte de una decisión asumida desde el comienzo de la gestión y sostuvo que la transparencia debe constituirse en una política permanente de la institución.

"Administrar una universidad pública implica también rendir cuentas. Nuestra comunidad tiene derecho a conocer de manera clara y accesible cómo se administra la Universidad, cuáles son sus acciones y cómo se utilizan los recursos públicos. Por eso asumimos la transparencia como una política institucional y no simplemente como el cumplimiento de una obligación", afirmó el rector.

"Este resultado muestra que estamos avanzando, pero no lo tomamos como un punto de llegada. Queremos seguir mejorando, ampliar la información disponible y generar procedimientos que permitan sostener estos estándares en el tiempo, independientemente de las personas que circunstancialmente ocupen responsabilidades de gestión", agregó Ledesma.

Información accesible

Uno de los primeros pasos implementados durante la actual gestión fue fortalecer institucionalmente las políticas de transparencia y avanzar en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Para ello se designó a la magíster María de los Ángeles Zárate como responsable de las políticas institucionales de transparencia y se puso en marcha un trabajo coordinado con las diferentes áreas de la Universidad.

El proceso incluyó el relevamiento, ordenamiento y actualización de información que se encontraba distribuida entre distintas dependencias, con el objetivo de adecuar su publicación a los estándares establecidos por la normativa nacional.

"Una parte importante del trabajo consistió en organizar y hacer visible información que la Universidad ya producía, pero que se encontraba dispersa o resultaba de difícil acceso. El desafío fue sistematizarla y ponerla a disposición en formatos accesibles y abiertos", explicó Zárate.

Como resultado de ese proceso, la UNSE cuenta actualmente con un Portal de Transparencia y procedimientos destinados a mantener actualizada la información publicada.

Transformación digital

El trabajo desarrollado se articula, además, con el proceso de transformación digital previsto dentro de la planificación estratégica de la universidad.

La intención es avanzar progresivamente hacia procedimientos estandarizados y una mayor automatización de los procesos administrativos, tanto para mejorar el funcionamiento interno como para facilitar el acceso de la comunidad a la información institucional.

Ledesma vinculó ambos procesos y sostuvo que la modernización administrativa debe traducirse también en una Universidad más accesible. "La transformación digital no consiste solamente en incorporar tecnología. Tiene que servir para simplificar procedimientos, mejorar la gestión y acercar la Universidad a la comunidad. Transparencia, modernización y rendición de cuentas son dimensiones que tienen que avanzar juntas", expresó al respecto.

Finalmente, Fernanda Mellano adelantó que "la UNSE continuará ahora con la actualización de la información y el desarrollo de nuevos procedimientos, en un proceso que también se articula con otras acciones institucionales, entre ellas la autoevaluación universitaria".