Autoridades confirmadas para la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero

El Pincha y el Canalla se enfrentarán el sábado desde las 16 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.
Rosario Central y Estudiantes ya conocen a las autoridades que dirigirán la Supercopa Internacional, que se disputará este sábado desde las 16 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.
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El árbitro principal será Darío Herrera, quien estará acompañado por Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes.
El equipo arbitral se completará con Maximiliano Manduca como cuarto árbitro y Federico Cano como quinto.
En el VAR estará Jorge Baliño, mientras que Mauro Ramos Errasti será el AVAR.
La definición enfrentará al campeón de la Liga Profesional, Rosario Central, con Estudiantes, ganador de la Copa de la Liga, en una final que tendrá como escenario a Santiago del Estero.