Autoridades confirmadas para la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero

El Pincha y el Canalla se enfrentarán el sábado desde las 16 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 17:31

Rosario Central y Estudiantes ya conocen a las autoridades que dirigirán la Supercopa Internacional, que se disputará este sábado desde las 16 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

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El árbitro principal será Darío Herrera, quien estará acompañado por Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes.

El equipo arbitral se completará con Maximiliano Manduca como cuarto árbitro y Federico Cano como quinto.

En el VAR estará Jorge Baliño, mientras que Mauro Ramos Errasti será el AVAR.

Autoridades de la Supercopa Internacional

Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera Asistente 1: Gabriel Chade

Gabriel Chade Asistente 2: Cristian Navarro

Cristian Navarro Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

Maximiliano Manduca Quinto árbitro: Federico Cano

Federico Cano VAR: Jorge Baliño

Jorge Baliño AVAR: Mauro Ramos Errasti

La definición enfrentará al campeón de la Liga Profesional, Rosario Central, con Estudiantes, ganador de la Copa de la Liga, en una final que tendrá como escenario a Santiago del Estero.