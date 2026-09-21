Dos hombres condenados por amenazas a la comunidad judía en Tucumán

Dos hombres han sido condenados a tres años de prisión condicional por intimidación pública agravada por odio a la religión judía en Tucumán, tras hallarse en sus domicilios armas y literatura nazi.

Hoy 17:48

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán ha condenado a Rafael Chibilisco Guzmán y Leandro Fregenal a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de intimidación pública, agravada por haber sido cometida por odio a una religión. Esta decisión se enmarca dentro de un acuerdo de juicio abreviado que responde a las acciones de ambos hombres contra la comunidad judía.

Durante las investigaciones, se encontraron en los domicilios de los acusados una variedad de armas de fuego, así como dispositivos electrónicos, literatura de carácter nazi y objetos que identifican a grupos de odio. La sentencia fue dictada por el juez Pablo Toledo, quien actuó de manera unipersonal en este tribunal.

La Fiscalía General, liderada por el fiscal general subrogante Pablo Camuña, junto con el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg, participó activamente en la formulación de los cargos. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) también estuvo presente como parte querellante, lo que añade un contexto significativo a la gravedad de las acusaciones.

La investigación comenzó en 2020, cuando la DAIA presentó una denuncia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que luego fue trasladada a Tucumán. Se constató que los acusados utilizaban aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram para planificar actos de agresión contra personas e instituciones judías. En abril de 2021, se amplió la denuncia tras detectar mensajes sobre un posible ataque durante el Shabat.

Ante esta amenaza, la Fiscalía Federal N°2 solicitó allanamientos y detenciones, que fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°2. Durante estas acciones, se secuestraron diversas armas, elementos de radiocomunicación y literatura relacionada con ideologías extremistas. Los análisis forenses de los dispositivos electrónicos también proporcionaron pruebas cruciales.

El fiscal Agustín Chit había solicitado la elevación de la causa a juicio oral, argumentando que las acciones de los acusados no solo constituyen un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, sino que además son perjudiciales para los derechos de otros. Chit destacó que las conductas de Chibilisco Guzmán y Fregenal reflejan una pertenencia ideológica a grupos judeofóbicos.

El juicio abreviado permitió llegar a un acuerdo que resultó en la condena de los acusados a tres años de prisión, bajo condiciones que incluyen la prohibición de relacionarse con organizaciones que promuevan el odio o la violencia. La calificación legal del delito se ajustó a la figura de intimidación pública agravada por odio religioso, subrayando la dimensión de los actos perpetrados y su impacto en la comunidad judía de Tucumán.