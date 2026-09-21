La Selección Argentina logró un agónico empate ante Venezuela y se metió en las semifinales de los Juegos Suramericanos

En Rosario, el elenco de Diego Placente rescató una igualdad sobre la hora ante la Vinotinto y se metió en la próxima ronda.

Hoy 17:20

La Selección Argentina Sub-19 consiguió una clasificación agónica a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente empató 1-1 ante Venezuela en Rosario y aseguró su lugar en la próxima instancia.

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La Albiceleste comenzó el partido en desventaja por el gol de Jesús González, que puso el 1-0 para la Vinotinto y complicó las aspiraciones del conjunto argentino en el cierre de la fase de grupos.

Cuando el partido se encaminaba hacia la victoria venezolana, apareció Ramiro Tulián para marcar un golazo sobre el final y establecer el 1-1 definitivo.

El empate le permitió a Argentina avanzar a las semifinales de la competencia, donde tendrá como próximo rival a Chile.

El seleccionado juvenil buscará ahora dar otro paso en los Juegos Suramericanos y meterse en la definición por las medallas.