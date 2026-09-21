Salud, ASSEC, UNSE y UCSE crearon la Red RISEAC–RESPIC para fortalecer la promoción de la salud y la prevención del cáncer

El Ministerio de Salud, junto a instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, impulsa un nuevo espacio de articulación para promover la prevención, la detección temprana, la investigación y el acompañamiento integral frente al cáncer en Santiago del Estero.

Hoy 17:07

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero, la Asociación Santiagueña de Enfermos de Cáncer (ASSEC), la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) firmaron el acuerdo de creación de la Red RISEAC–RESPIC, un espacio de articulación destinado a fortalecer la promoción de la salud, la prevención y detección temprana del cáncer, la investigación, la formación y el acompañamiento comunitario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acto se realizó en el Ministerio de Salud y estuvo encabezado por la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el rector de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma; el rector de la UCSE, Ing. Luis Lucena; y la presidenta de ASSEC, Lic. María Emilia Isorni.

La Red RISEAC–RESPIC se propone integrar las capacidades del sistema público de salud, las universidades y la sociedad civil para desarrollar iniciativas conjuntas de prevención, educación sanitaria, investigación científica, formación de recursos humanos, extensión universitaria, comunicación pública de la ciencia y acompañamiento integral de pacientes y familias.

Participaron también la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray; el director de Salud Comunitaria, Lic. Gonzalo Terán; la decana de Ciencias de la Salud de la UCSE, Lic. Analía Valentini; la secretaria de Extensión de la UCSE, Lic. María Rosa Barbarán; la Dra. Mónica Salvatierra, Directora del Hospital Regional; la Dra. Andrea Dorado, Directora del Hospital Independencia; el director del Hospital de Monte Quemado, Dr. José Gómez; la jefa del Servicio de Oncología del Hospital Regional, Dra. Vanina Giraudo, y miembros de la Comisión Directiva de ASSEC.

Durante el encuentro, la ministra Natividad Nassif destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado, las instituciones académicas y las organizaciones de la comunidad, sumando capacidades y conocimientos para ampliar las acciones de promoción, prevención y atención integral, con respuestas cada vez más cercanas a las necesidades de la población.

Por su parte, el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, destacó que la conformación de la Red permitirá articular el trabajo de los equipos de salud con el conocimiento académico y la experiencia de las organizaciones de la comunidad, fortaleciendo especialmente las acciones de prevención, detección oportuna y acompañamiento de las personas que atraviesan una enfermedad oncológica.

El rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, valoró la creación de este espacio como un nuevo desafío de trabajo conjunto y como un vínculo interinstitucional de trabajo colaborativo, destacando también la importancia de sostener una mirada humana y cercana hacia quienes atraviesan una enfermedad oncológica.

La presidenta de ASSEC, María Emilia Isorni, resaltó especialmente el significado que tiene para la organización contar con el acompañamiento de las instituciones y destacó la posibilidad de poner “la ciencia, el conocimiento y la investigación al servicio de la solidaridad”.

En tanto, el rector de la UCSE, Luis Lucena, sostuvo que el acuerdo adquiere especial valor por apoyarse en la cooperación, el diálogo y la interrelación entre las diferentes instituciones y remarcó el aporte que las universidades pueden realizar a través de sus docentes, investigadores y estudiantes. Además, anunció que la primera actividad de la Red será una jornada de capacitación que se desarrollará el próximo viernes en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE.

El acuerdo contempla además la incorporación futura de otras instituciones y organizaciones, con el objetivo de ampliar una red provincial de cooperación que transforme el conocimiento, la formación y el compromiso comunitario en acciones concretas para mejorar la salud y la calidad de vida de la población santiagueña.