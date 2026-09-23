EN VIVO I Franco Colapinto vuelve a Bakú: afronta las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino tendrá una nueva presentación con Alpine en la Fórmula 1, en un circuito donde logró uno de sus mejores resultados en la categoría. Este viernes se disputarán la Práctica Libre 3 y la clasificación.

Hoy 05:27

Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío en la Fórmula 1 cuando salga a pista con Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, una fecha especial para el argentino por el recuerdo que guarda del circuito callejero de Bakú.

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La actividad del fin de semana continuará este viernes con la Práctica Libre 3 desde las 5.30 de Argentina, última oportunidad para que los equipos realicen ajustes antes de la clasificación.

Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del cronograma: la clasificación comenzará a las 9 y definirá la grilla de partida para la carrera.

El recuerdo especial de Colapinto en Bakú

El circuito de Bakú ocupa un lugar destacado en la carrera de Colapinto dentro de la Máxima.

En 2024, el argentino terminó octavo y sumó cuatro puntos, cuando apenas disputaba su segunda competencia en la Fórmula 1.

Ahora regresará al trazado azerbaiyano como piloto de Alpine, con el objetivo de repetir una actuación competitiva y seguir sumando experiencia en la categoría.

Por qué el Gran Premio se correrá el sábado

El GP de Azerbaiyán tendrá una particularidad en su programación: la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre y no el domingo, como sucede habitualmente.

La modificación del cronograma se debe a que el domingo 27 se conmemora en Azerbaiyán el Día del Recuerdo, por lo que toda la actividad de la Fórmula 1 fue adelantada una jornada.

La competencia comenzará el sábado a las 8 de Argentina y contará con 51 vueltas al circuito urbano de Bakú.

Cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30

Práctica Libre 2: 9.00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30

Clasificación: 9.00

Sábado 26 de septiembre