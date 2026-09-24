Tiro Federal derrotó a Nicolás Avellaneda y gritó campeón

El elenco de La Banda se quedó con la final del básquet santiagueño tras ganar los dos partidos de la serie. En el segundo duelo se impuso por 68 a 57.

Hoy 04:00

Tiro Federal de La Banda volvió a escribir su nombre en la historia del básquet santiagueño. El equipo bandeño superó a Nicolás Avellaneda por 68 a 57 y se consagró campeón de la Capitalina en Mayores.

El Naranja cerró la serie final con un resultado de 2-0 y festejó el título luego de una definición disputada ante uno de los equipos más fuertes del torneo.

El partido se jugó en el estadio de Juventud, donde Tiro Federal tuvo un segundo cuarto determinante. Allí consiguió una diferencia que luego supo defender con intensidad y concentración durante el tramo final.

Maximiliano Canavó fue el jugador más destacado de la noche. El escolta terminó como máximo anotador del encuentro con 14 puntos y una actuación sobresaliente desde el perímetro y la línea de libres.

También aportaron en la ofensiva Daniel Nubié (12 puntos), Guido Garnica (11) y Juan Cruz Arias (10), quienes fueron importantes para que el equipo pudiera sostener la ventaja.

Del otro lado, Nicolás Avellaneda tuvo como principales anotadores a Román Ise (12 puntos), Gerónimo Medina (10) y Martín Balteiro (10), aunque no logró revertir el desarrollo del encuentro.

Con el pitazo final llegó la celebración del plantel de Tiro Federal, que recibió el reconocimiento correspondiente y extendió los festejos por la obtención del campeonato.

Tiro Federal 68 (2) - Nicolás Avellaneda 57 (0)

Tiro Federal: Juan Cruz Arias 10, David Pérez 8, Guido Garnica 11, Maximiliano Canavó 14, Jorge Carrizo 2 (fi); Mauricio Hoyos 4, Cristian Coali 4, Julio Sánchez Saavedra 3 y Daniel Nubié 12. DT: Daniel Corbalán.

Nicolás Avellaneda: Lucas Bravo 7, Luis Arancibe 2, Gerónimo Medina 10, Román Ise 12, Martín Balteiro 10 (fi); Facundo Prado 5, Daniel Rossi 8 y Francisco Molinari 3. DT: Alejandro Tarchini.