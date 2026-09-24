El primer equipo que paró Scaloni de cara a los amistosos de la Selección Argentina

El entrenador realizó un ensayo táctico y dejó algunas pistas sobre la posible formación.

Hoy 17:27

La Selección Argentina comenzó a preparar los amistosos de la fecha FIFA y Lionel Scaloni realizó este miércoles un ensayo táctico que permitió conocer algunas de las alternativas que analiza para el partido ante Bolivia.

La principal novedad estuvo en el ataque: Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartieron la delantera durante la práctica. Además, Franco Mastantuono ocupó el sector derecho del mediocampo, mientras que Facundo Medina apareció como lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico no participó del ensayo de fútbol.

El equipo que probó Scaloni estuvo integrado por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Durante la jornada, el entrenador también les dio minutos a algunos de los futbolistas que fueron convocados por primera vez a la Selección Mayor, entre ellos Román Vega, Tomás Palacios y Leonel Flores, quien ingresó en lugar de Mastantuono.

La Selección Argentina iniciará su agenda de amistosos el próximo miércoles ante Bolivia en Córdoba. Luego viajará nuevamente a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, ambos en el Monumental.

El último de esos encuentros tendrá un significado especial, ya que será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el público local.