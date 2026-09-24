Scaloni habló sobre su renovación en la Selección Argentina: “No hay novedades"

El entrenador de la Albiceleste aseguró que todavía debe reunirse con Claudio Tapia para definir su futuro y remarcó que cualquier novedad será comunicada oficialmente.

Hoy 17:32

Lionel Scaloni habló sobre su futuro al frente de la Selección Argentina y confirmó que todavía mantiene una reunión pendiente con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para avanzar en la renovación de su contrato.

“No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”, explicó el entrenador durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.

Scaloni contó que el encuentro con Tapia estaba previsto para el miércoles, pero finalmente no pudieron concretarlo. “Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”, señaló.

El vínculo actual del entrenador y su cuerpo técnico se extiende hasta diciembre de 2026. En ese sentido, Scaloni insistió en que las conversaciones todavía están pendientes y evitó confirmar su continuidad.

“Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo siempre uno repiensa. Repito: nos sentaremos a hablar con el presidente”, manifestó.

El recambio en la Selección

El entrenador también explicó la convocatoria de varios futbolistas jóvenes para esta fecha FIFA y destacó que el final de un Mundial representa una oportunidad para comenzar un proceso de renovación.

“Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, explicó.

En esa línea, destacó la importancia de darle espacio a jugadores como Nicolás Paz, Valentín Barco y otros jóvenes que puedan ganarse un lugar en el seleccionado.

“Trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal. Esto es algo que teníamos que hacer y puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo pero tenemos la mente de que estos chicos se puedan quedar”, sostuvo.

La despedida de Messi

Scaloni también se refirió al partido ante Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el público local.

“Yo creo que un jugador así merece eso. Yo particularmente puse mi granito de arena. Deseo estar en la despedida de él y, como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido”, expresó.

El entrenador contó que habló personalmente con Messi para convencerlo de que la despedida se realizara ahora.

“Hablé con él, puse de mí para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía lo que podía pasar. Él lo entendió, está bueno, la AFA también puso su parte, el presidente. Es algo bonito, lindo, se lo merece”, relató.

De Paul y Lo Celso, sin jugar los primeros amistosos

Por último, Scaloni explicó la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en los partidos ante Bolivia y Burkina Faso.

“Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera”, afirmó.

Y agregó: “Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”.