Murió Marcos Franchi, histórico representante que trabajó con Maradona y Riquelme

El empresario tenía 75 años y se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

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El mundo del fútbol argentino recibió una triste noticia: murió Marcos Franchi, histórico representante de futbolistas, a los 75 años. El empresario se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires y atravesaba una enfermedad, según informó la agencia Noticias Argentinas.

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Franchi tuvo una relación profesional muy cercana con Diego Armando Maradona entre 1990 y 1994. Su llegada al entorno del Diez se produjo durante el segundo semestre de 1990, cuando el futbolista decidió finalizar su vínculo profesional con Guillermo Coppola.

Durante esos años, el vínculo estuvo marcado por dos casos de doping que involucraron a Maradona. En 1991, el futbolista dio positivo en un control y recibió una suspensión de 15 meses que lo mantuvo alejado de las canchas.

Franchi también participó en distintas gestiones relacionadas con el regreso del astro argentino al fútbol. La relación laboral terminó después del segundo doping, detectado durante el Mundial de Estados Unidos 1994, tras el cual Maradona volvió a trabajar con Coppola.

Su vínculo con Riquelme y otros futbolistas

Luego de su etapa junto a Maradona, Franchi continuó vinculado al mundo del fútbol como representante de jugadores.

Entre sus representados estuvieron Juan Román Riquelme, Matías Almeyda y Diego Placente, entre otros.

Además, fue copropietario de la empresa Back Sports junto al abogado Daniel Bolotnicoff, quien también mantuvo vínculos profesionales con Maradona y Riquelme.

El mensaje en la cuenta de Maradona

Tras conocerse la muerte de Franchi, la cuenta oficial de Diego Maradona publicó un mensaje de despedida.

“Querido Marcos, gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas, que descanses en paz”, expresaron en una historia de Instagram.

La muerte de Franchi deja así el recuerdo de un representante que durante décadas estuvo vinculado con algunas de las principales figuras del fútbol argentino.