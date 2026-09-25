Penka Aguirre y su regreso al Ciclón: “En San Lorenzo soy feliz”

El base santiagueño volverá a vestir la camiseta azulgrana y destacó el reencuentro con Marcos Mata y Gonzalo García.

Hoy 00:05

Nicolás “Penka” Aguirre volvió a San Lorenzo y no ocultó su felicidad por iniciar una nueva etapa con la camiseta azulgrana. Después de seis temporadas, 11 títulos y una etapa marcada por grandes logros, el base santiagueño regresó a Boedo y habló con el sitio oficial del club sobre sus sensaciones.

“Primero que nada, estoy muy contento. Volver a San Lorenzo, que es el lugar que me ha acogido durante seis años, donde hemos logrado grandes cosas, me pone muy feliz. También por cómo me han recibido en esta vuelta”, expresó el capitán.

El regreso tendrá además dos reencuentros especiales para Aguirre. Volverá a compartir equipo con Marcos Mata, con quien construyó una relación dentro y fuera de la cancha, y será dirigido nuevamente por Gonzalo García, entrenador con el que también consiguió títulos durante su primera etapa en el club.

“Poder jugar con un amigo como Marcos Mata, que es un ídolo y un crack, es algo muy lindo. Y tenerlo de nuevo a Gonzalo, que es alguien que sabe mucho, tiene mucha experiencia y con quien hemos ganado cosas juntos, también es un extra para nosotros”, destacó.

A la hora de explicar lo que representa San Lorenzo en su trayectoria deportiva, el santiagueño fue contundente y recordó la importancia que tuvo el club durante una etapa destacada de su carrera.

“Sé que, en toda mi vida deportiva, ha sido el lugar donde más feliz he sido”, afirmó Aguirre.

Ahora, el base afrontará un nuevo desafío con una camiseta que conoce muy bien y con la expectativa de volver a llevar al equipo a los primeros planos.

“Como siempre, vamos a intentar dejar todo para que San Lorenzo vuelva a estar lo más alto posible”, sostuvo.

Finalmente, el Penka les dejó un mensaje a los hinchas azulgranas y pidió que vuelvan a acompañar al equipo durante la temporada.

“Que nos acompañen como siempre lo han hecho desde que estoy acá y durante todos estos años en los que el club juega la Liga”, expresó.