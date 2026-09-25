Agresión a una niña de 12 años en San Miguel de Tucumán conmociona a la comunidad

Una niña de 12 años fue víctima de una agresión en San Miguel de Tucumán, y su madre solicita ayuda a la comunidad para encontrar testigos del ataque.

Hoy 17:20

El pasado martes 22 de septiembre, entre las 17 y las 18 horas, una niña de 12 años sufrió una brutal agresión cuando se dirigía a su hogar tras salir de la escuela en San Miguel de Tucumán. El incidente tuvo lugar en la intersección de Chacabuco y 24 de Septiembre, donde la menor fue interceptada por dos adolescentes desconocidos, quienes la atacaron sin previo aviso.

La madre de la víctima ha realizado un llamado público a la comunidad para que cualquier persona que haya sido testigo del ataque se comunique y proporcione información que ayude a esclarecer los hechos. “Si alguien sabe algo, vio algo o tiene alguna información, le agradecería que se comunique”, expresó la madre, visiblemente angustiada por lo ocurrido.

Según el relato de la madre, su hija fue sometida a un ataque que le ocasionó 16 cortes superficiales en el rostro. Este hecho ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes se cuestionan sobre la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y en la comunidad en general. La familia ha compartido una imagen que ilustra las lesiones sufridas por la menor, con la esperanza de que esto motive a alguien a brindar información.

Tras el ataque, la familia formalizó una denuncia ante las autoridades competentes, solicitando acceso a los registros de cámaras de seguridad de la zona para obtener pruebas que ayuden a identificar a los agresores. Las autoridades están trabajando en la reconstrucción del recorrido de la niña y están tomando en cuenta la posibilidad de que el ataque haya ocurrido en calles aledañas a la mencionada esquina.

El avance de la investigación es crucial para determinar las circunstancias exactas del ataque. La comunidad está atenta a la evolución del caso, que ha generado un gran impacto emocional en los residentes de San Miguel de Tucumán. Las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para recabar testimonios y pruebas que contribuyan a esclarecer lo sucedido y a identificar a los responsables del ataque.

La seguridad en los entornos escolares es un tema de suma importancia, y este episodio ha puesto de manifiesto la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a los niños y adolescentes en la ciudad. La madre de la niña agredida sigue esperando respuestas y confía en que la colaboración de la comunidad pueda ayudar a resolver este triste acontecimiento.