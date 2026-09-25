Santiago del Estero se prepara para su 11ª final: todos los campeones que celebraron en el Madre de Ciudades

Con el duelo entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central por la Supercopa Internacional, el Estadio Único Madre de Ciudades alcanzará este sábado las 11 finales disputadas desde su inauguración. River, Boca, el Pincha, el Canalla y Platense forman parte de una historia que comenzó en 2021.

Hoy 17:55

El Estadio Único Madre de Ciudades volverá a ser escenario de una definición. Este sábado, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán por la Supercopa Internacional, en lo que será la 11ª final disputada en Santiago del Estero.

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La historia de partidos decisivos en el estadio comenzó el 4 de marzo de 2021, cuando River Plate goleó 5-0 a Racing y conquistó la Supercopa Argentina 2019. Aquella definición tuvo una particularidad: fue la única de esta serie que se disputó sin público, debido a las restricciones por la pandemia.

Meses después, el 8 de diciembre de 2021, llegó la primera final con hinchas en las tribunas. Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Argentina 2020/21 luego de vencer por penales a Talleres de Córdoba.

Ese mismo año, el 18 de diciembre, River volvió a celebrar en suelo santiagueño. El Millonario se impuso 4-0 sobre Colón de Santa Fe y levantó el Trofeo de Campeones.

La siguiente definición llegó el 1 de marzo de 2023. Boca derrotó 3-0 a Patronato por la Supercopa Argentina, con Darío Benedetto como gran protagonista al convertir los tres goles del encuentro.

El 16 de diciembre de 2023, Rosario Central tuvo su primera consagración en el Madre de Ciudades. El Canalla superó 1-0 a Platense en la final de la Copa de la Liga Profesional, gracias al gol de Maximiliano Lovera.

Apenas seis días después, el 22 de diciembre, Central volvió a disputar una final en Santiago, aunque esta vez el festejo quedó en manos de River. El conjunto de Núñez ganó 2-0 y se quedó con el Trofeo de Campeones 2023.

El 5 de mayo de 2024 llegó el turno de Estudiantes de La Plata. El Pincha se consagró en la Copa de la Liga Profesional tras superar por penales a Vélez, en una definición en la que se destacó el arquero Matías Mansilla.

Estudiantes volvió a festejar en el mismo escenario en el cierre de 2024, cuando derrotó 3-0 a Vélez y conquistó el Trofeo de Campeones 2024.

El 1 de junio de 2025, el estadio fue testigo de una jornada histórica para Platense. El Calamar venció 1-0 a Huracán, con gol de Guido Mainero, y consiguió su primer título oficial al quedarse con el Torneo Apertura.

La décima final se disputó el 13 de diciembre de 2025. Estudiantes de La Plata volvió a celebrar en Santiago del Estero al vencer a Racing por 5-4 en la definición por penales y consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Ahora, el Pincha tendrá la posibilidad de volver a jugar por un título en un escenario que conoce bien, mientras que Rosario Central regresará al Madre de Ciudades para disputar otra definición.

El encuentro de este sábado entre ambos marcará así la final número 11 en Santiago del Estero, consolidando al Estadio Único Madre de Ciudades como sede recurrente de las principales definiciones del fútbol argentino.