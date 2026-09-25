La Justicia santiagueña presente en el Foro de Administradores y superintendentes de la Junta Federal de Cortes

Es un espacio de intercambio sobre gestión ágil, transformación digital, IA y presentación de experiencias provinciales, entre otras propuestas.

Hoy 17:33

Con la participación de representantes de los Poderes Judiciales de todo el país, se desarrolló el XXVI Encuentro del Foro de Administradores y Superintendentes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus).

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En representación del Poder Judicial provincial, asistieron autoridades de la Secretaría de Administración y Presupuesto, las contadoras públicas Patricia Santos y Norma Bravo.

La apertura estuvo a cargo del ministro coordinador del Foro de Administradores de Cortes, Dr. Antonio Daniel Estofán y de la ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Dra. Fabiana Edith Gómez. El acto contó, además, con la presencia del gobernador de la provincia, Raúl Jalil.

Luego, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y presidente del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia (IFITEJ), Dr. Mario Adaro, brindó la conferencia magistral: “Administrar organizaciones judiciales en tiempos de transformación”.

Durante dos jornadas, se concretaron espacios de intercambio sobre gestión ágil, transformación digital, inteligencia artificial y gobernanza algorítmica, junto con la presentación de experiencias provinciales y propuestas para la construcción de una agenda federal en la materia.

En ese marco, se abordaron temas como “Herramientas para la gestión ágil y la transformación digital” a cargo del Lic. Fernando Tula, especialista en agentes de IA y automatizaciones; “Inteligencia Artificial en la administración judicial y gobernanza mínima para usar IA” y “Confección de hoja de ruta aplicable a cualquier Poder Judicial”, a cargo del magistrado José Pastore del Poder Judicial de Santa Fe y “El Tribunal inteligente: construyendo el ecosistema de IA para la justicia del futuro”, a cargo del Magister Marcelo Omar Sosa, de la Universidad Nacional de Catamarca.

En tanto, la Dra. Elena Salomón, secretaria de Superintendencia del Poder Judicial de Entre Ríos, disertó sobre “Gobernanza algorítmica de los poderes judiciales” y analizó las “Experiencias provinciales en implementación de herramientas de Inteligencia Artificial”.

Por último, el equipo técnico del Departamento de Informática Jurídica del Poder Judicial de Catamarca expuso sobre la “Experiencia e implementación de la aplicación de gestión” en el Poder Judicial de esa provincia.

Cabe apuntar que el encuentro busca fortalecer las capacidades institucionales de los Poderes Judiciales, promover el aprendizaje conjunto y generar herramientas que contribuyan a mejorar la planificación y la gestión de la Justicia.