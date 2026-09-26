Las tasas largas de EE.UU. marcaron el pulso de una semana de ajustes en el mercado local

Los activos argentinos atravesaron una semana de movimientos desiguales, con nuevas bajas en los Globales, un riesgo país en torno a los 610 puntos básicos y un S&P Merval que cerró en US$1.785.

Hoy 05:15

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

El tipo de cambio mayorista avanzó hasta $1.525,5, mientras que el Banco Central volvió a reducir el ritmo de compras de divisas. En el frente externo, Wall Street logró terminar con ganancias pese al fuerte movimiento registrado en los rendimientos de los Treasuries y a la volatilidad que volvió a mostrar el petróleo.

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El tramo largo concentró las mayores bajas de los Globales

Los bonos argentinos denominados en dólares cerraron otra semana con retrocesos. Los Globales cayeron entre el 1,4% y el 4,6%, con las bajas más pronunciadas concentradas en los títulos de mayor duración. El contexto para la deuda emergente tampoco acompañó: el ETF EMB, utilizado como referencia para créditos emergentes y distressed, retrocedió un 1,3% durante el mismo período.

En ese marco, el riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos y terminó la semana en torno a las 610 unidades. La diferencia entre los distintos tramos de la curva volvió a quedar expuesta, con un deterioro más marcado en los vencimientos largos y una caída general de los Globales superior a la registrada por el ETF EMB.

El movimiento de los títulos argentinos se produjo, además, en una semana particularmente exigente para los mercados de deuda a nivel internacional. La suba de los rendimientos de los Treasuries estadounidenses, especialmente en el tramo largo, volvió a convertirse en una referencia importante para este segmento.

El Merval perdió la referencia de los US$1.800

La renta variable argentina tampoco logró sostener el mejor comienzo que había mostrado durante septiembre. El S&P Merval cayó un 5,5% en la semana y finalizó en torno a los US$1.785, quebrando nuevamente la referencia de los US$1.800.

Con este resultado, el principal índice accionario local acumula una baja del 5,9% en lo que va de septiembre. El movimiento terminó por revertir el saldo positivo que el mercado había conseguido mostrar durante las primeras ruedas del mes.

La evolución del Merval coincidió con un período de mayor presión sobre los activos de riesgo a nivel global. Sin embargo, mientras el índice argentino cerró con una baja semanal significativa, los principales mercados estadounidenses lograron finalizar el período en terreno positivo.

El mercado cambiario avanzó con mayor presencia de cobertura oficial

El dólar spot registró una suba del 0,7% durante la semana y cerró en $1.525,5. El movimiento estuvo acompañado por una mayor oferta oficial de cobertura cambiaria, tanto en los futuros de dólar como en la curva de instrumentos dólar linked.

En paralelo, el Banco Central continuó reduciendo el ritmo de compras en el mercado oficial. Durante la semana adquirió apenas US$29 millones, frente a los US$82 millones registrados en el período anterior y los US$42 millones comprados durante la semana previa.

La secuencia muestra una desaceleración en las adquisiciones de divisas por parte de la autoridad monetaria, mientras el tipo de cambio mantuvo una trayectoria ascendente y volvió a observarse presencia oficial en los instrumentos utilizados para cobertura cambiaria.

El Treasury a diez años alcanzó el 5,18%

Uno de los movimientos más relevantes de la semana internacional estuvo en el mercado de deuda estadounidense. La tasa de los Treasuries a diez años avanzó 18,6 puntos básicos y alcanzó el 5,18%, el nivel más alto informado desde 2007.

La suba estuvo explicada principalmente por un incremento de la tasa real. El movimiento reflejó mayores preocupaciones por el déficit fiscal y una mayor oferta de deuda corporativa destinada a financiar inversiones vinculadas con inteligencia artificial.

La magnitud del avance volvió a colocar al tramo largo de la curva estadounidense en el centro de la atención. Aun así, el comportamiento de la renta variable mostró una dinámica diferente y los principales índices de Wall Street consiguieron finalizar la semana con ganancias.

El Nasdaq encabezó los avances con una suba del 3,3%, mientras que el S&P 500 ganó un 1,3% y el Dow Jones acumuló una mejora del 0,3%.

La semana dejó así una combinación particular entre un fuerte aumento de los rendimientos de largo plazo y un mercado accionario que, pese a ese movimiento, consiguió cerrar en terreno positivo.

Ormuz volvió a marcar el ritmo del mercado petrolero

El conflicto en Medio Oriente continuó teniendo impacto directo sobre el comportamiento del petróleo. Durante la última jornada se conoció que Estados Unidos e Irán retomaron las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz.

Tras esa noticia, el Brent retrocedió un 2,1% y el WTI cayó un 1,9%. La reacción coincidió con una buena rueda para Wall Street: el S&P 500 y el Nasdaq avanzaron un 0,5% cada uno, mientras que el Dow Jones ganó un 0,9%.

El balance semanal del petróleo, sin embargo, mostró una diferencia importante entre ambos contratos. El WTI acumuló una caída del 7,5% y terminó en US$92,6 por barril, mientras que el Brent cerró con una suba del 1,3% hasta los US$104,6 por barril.

La amplitud de estos movimientos volvió a reflejar una semana de elevada volatilidad en el mercado energético, con las negociaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz como una de las principales referencias del período.

El cierre dejó un mapa más complejo entre activos locales y referencias externas

La semana terminó con señales diferentes según el segmento observado. En Argentina, los Globales retrocedieron entre el 1,4% y el 4,6%, con las mayores pérdidas concentradas en el tramo largo, mientras que el riesgo país finalizó en torno a los 610 puntos básicos.

El S&P Merval cerró en US$1.785 después de caer un 5,5% y acumula una baja del 5,9% durante septiembre. En el mercado cambiario, el dólar spot avanzó un 0,7% hasta $1.525,5 y el Banco Central redujo sus compras semanales a US$29 millones.

Fuera del mercado local, la tasa a diez años alcanzó el 5,18%, Wall Street consiguió terminar la semana con ganancias y el petróleo volvió a registrar fuertes movimientos.

El período dejó así una combinación de deuda soberana bajo presión, renta variable local en retroceso, mayoristas en alza y referencias internacionales que no se movieron en una única dirección. Esa dispersión obliga a analizar cada mercado por separado para entender mejor el balance semanal.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.