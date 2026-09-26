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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2026 | 38º
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EN VIVO I Mitre, con el debut de Salandín, recibe a San Telmo con la urgencia de volver al triunfo

El Aurinegro enfrentará a un rival directo por la permanencia desde las 16 en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione. Será el estreno de su DT tras la salida de Claudio Biaggio.

Hoy 16:58

Mitre afrontará esta tarde un partido clave en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. Desde las 16, el conjunto santiagueño recibirá a San Telmo en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, en un duelo entre equipos comprometidos con la parte baja de la tabla.

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