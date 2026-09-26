EN VIVO I Mitre, con el debut de Salandín, recibe a San Telmo con la urgencia de volver al triunfo

El Aurinegro enfrentará a un rival directo por la permanencia desde las 16 en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione. Será el estreno de su DT tras la salida de Claudio Biaggio.
Mitre afrontará esta tarde un partido clave en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. Desde las 16, el conjunto santiagueño recibirá a San Telmo en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, en un duelo entre equipos comprometidos con la parte baja de la tabla.
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